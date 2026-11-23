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• الملازم السابق أحمد طلال رسلان أقر بزرع ألغام استُخدمت في الكمين الذي أوقع أكثر من 150 قتيلا بريف دمشق عام 2014



قال مصدر في وزارة الداخلية السورية إن الملازم السابق في قوات النظام السوري المخلوع، أحمد طلال رسلان، أقرّ خلال التحقيق معه بزرع ألغام استُخدمت في "كمين العتيبة" بالغوطة الشرقية في ريف دمشق عام 2014.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي توقيف رسلان في 20 نوفمبر الجاري، غداة إعلان وزير الداخلية أنس خطاب توقيف العميد الركن السابق رواد علي زيدان، المتهم بتدبير الكمين وإصدار الأمر بتنفيذه.

ونقلت قناة "الإخبارية السورية" عن مصدر في وزارة الداخلية، الاثنين، قوله إن رسلان أقرّ بأنه زرع بنفسه 80 لغماً مضاداً للدبابات على طريق حرّان، وجهّز آلية تفجيرها ثم سلّمها عبر المقدم علي الحسين إلى رواد زيدان.

وأضاف أنه بحسب إفادته "جرت مراقبة الأهالي عبر الكاميرات من غرفة العمليات وعند وصولهم إلى منطقة الألغام قام رواد زيدان بتفعيل آلية التفجير".

وكشفت التحقيقات مع رسلان أنه "شارك في المهمة ضباط من قوات النظام البائد إلى جانب 3 عناصر من حزب الله وردوا في التحقيق بأسماء حركية هي أبو علي التيم، وحاج كربلاء، وحاج أبو حسين".

ونُسب إلى رسلان "زراعة 870 لغماً مضاداً للأفراد والدبابات خلال خدمته منذ عام 2016 حتى سقوط النظام البائد"، وفق التحقيقات.

ولفت المصدر إلى أن "من بين تلك العمليات أقر بزراعة 70 لغماً مضاداً للأفراد في ريف القنيطرة (جنوب) أواخر عام 2016 ثم 500 لغم مضاد للأفراد والدبابات في قطاع التنف بريف حمص (وسط) لاحقاً".

وبيّن أن الموقوف "تولى خلال خدمته إدارة سرية ومهمة تدريب ضباط وعناصر على اختصاص الهندسة والألغام".

ووقع الكمين في 26 فبراير 2014، حين كانت مجموعة أشخاص تحاول مغادرة الغوطة الشرقية المحاصرة، وأسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا، وفق السلطات السورية.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، التابعة للنظام آنذاك، مقتل 175 شخصا قالت إنهم من مقاتلي المعارضة.

فيما أفاد المكتب الحقوقي الموحد في الغوطة الشرقية بأن الضحايا كانوا من الأهالي الذين حاولوا مغادرة المنطقة المحاصرة.