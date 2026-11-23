• مطار شرم الشيخ الدولي يستقبل أولى الرحلات القادمة من مدينة غدانسك البولندية وعلى متنها 237 راكبًا

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في الاحتفال بإطلاق شركة Wizz Air ثلاث خطوط طيران مباشرة ومنتظمة جديدة، تربط مدن غدانسك ووارسو وكاتوفيتسه البولندية بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار تعزيز الربط الجوي بين مصر وبولندا، ودعم الحركة السياحية الوافدة من السوق البولندية إلى المقصد السياحي المصري.

وقد استقبل مطار شرم الشيخ الدولي أولى هذه الرحلات، القادمة من مدينة غدانسك، وعلى متنها 237 راكبًا، حيث قام الدكتور إسلام نبيل، المشرف على مكتب الهيئة بجنوب سيناء، بالترحيب بالسائحين وتقديم الورود والهدايا التذكارية لهم، إلى جانب توزيع المواد الترويجية تُبرز تنوع المقومات والمنتجات السياحية التي يتمتع بها المقصد المصري، ولا سيما مدينة شرم الشيخ.

ومن جهته، أكد الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن السوق البولندية تُعد إحدى الأسواق الأوروبية المهمة المصدرة للحركة السياحية إلى مدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه الرحلات الجديدة يسهم في تعزيز الربط الجوي وزيادة الطاقة الاستيعابية للمقاعد المتاحة أمام السائحين البولنديين، بما يدعم جهود الوزارة لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وأضاف أن التوسع في تشغيل الرحلات الجوية المباشرة من المدن البولندية يعكس تنامي اهتمام شركات الطيران بالمقصد السياحي المصري، والثقة في جاذبيته وقدرته على استقطاب مزيد من السائحين من الأسواق الدولية المختلفة.

وتأتي هذه الخطوط في إطار برنامج تشغيل الطيران الجديد، الذي أطلقته شركة Wizz Air اعتباراً من شهر يوليو الماضي، لأول مرة، من دولة بولندا إلى عدد من الوجهات السياحية في مصر بواقع 27 رحلة أسبوعياً إلى كل من مرسى علم وشرم الشيخ والغردقة، وذلك إلى جانب رحلاتها التي تقوم بتشغليها حالياً إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة التي تعمل بها.