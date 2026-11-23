قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مباحثاته مع رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي تطرقت إلى الشأن اليمني، مؤكدا أهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية، التي تستهدف استئناف مسار التسوية السياسية الشاملة والمستدامة للأزمة فى اليمن، بما يضمن وحدته واستقراره.

وأضاف الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي، أنه تم التوافق على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية، للحفاظ على أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي.

وتابع: "أكدنا رفضنا القاطع لمحاولات المساس بحرية وأمن الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، لما يمثله ذلك من تهديد للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، ونشدد على أن أمن وحوكمة البحر الأحمر هى مسئولية حصرية للدول العربية والإفريقية المشاطئة له دون غيرها".

ولفت إلى أن المباحثات تطرقت أيضًا إلى ملف الأمن المائي لا سيما مع كون مصر والعراق دولتي مصب، مشددا على أهمية تعزيز التنسيق وأطر التعاون في مواجهة تحديات ندرة المياه والتصحر.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة الالتزام بالقانون الدولى، فيما يتعلق بالمجارى المائية العابرة للحدود، ورفض الإجراءات الأحادية، والالتزام بالتعاون من خلال الإخطار المسبق، والتشاور والتوافق لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف.

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم، علي فالح الزيدي، رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مراسم الاستقبال تضمنت قيام حرس الشرف بأداء التحية، وعزف الموسيقى للسلام الوطني لجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية، والتقاط صورة تذكارية بين الرئيس ورئيس مجلس الوزراء العراقي، وأعقبها لقاء ثنائي بينهما، ثم جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس السيسي رحب برئيس مجلس الوزراء العراقي في زيارته الرسمية الأولى إلى مصر، مؤكدًا عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، ومشيرًا إلى أهمية مواصلة العمل على تنميتها والارتقاء بها في مختلف المجالات، بما في ذلك من خلال البناء على مخرجات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وترجمتها إلى خطوات عملية تساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.

كما جدد الرئيس السيسي موقف مصر الداعم للعراق في صون سيادته ووحدته ومقدرات شعبه، لا سيما في ظل الظرف الإقليمي الراهن، مشددًا على أن استقرار العراق يمثل ركنًا أصيلًا للأمن القومي العربي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس الوزراء العراقي أكد اعتزازه البالغ بزيارة مصر ولقاء السيد الرئيس، مشيرًا إلى تقدير العراق للعلاقات التاريخية بين البلدين، ومثمنًا الدعم المصري لأمن واستقرار العراق. كما أعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي عن تقديره لجهود مصر الرامية لخفض التوتر الإقليمي وحفظ الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا تطلع العراق لتكثيف التشاور السياسي مع مصر من أجل الحيلولة دون تجدد التصعيد الإقليمي. وفيما يتصل بالتعاون الثنائي، بحث الجانبان سبل تعميق التعاون المشترك في مجالات الطاقة، والاستثمار، والتجارة والتعاون العسكري.