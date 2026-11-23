توعدت روسيا، اليوم الاثنين، أوكرانيا بـ"عواقب مؤلمة للغاية"، وذلك عقب إعلان كييف مسئوليتها عن تنفيذ هجمات بطائرات بحرية مسيّرة استهدفت سفينتين روسيتين في ميناء بنغازي الليبي، ما أدى إلى إغراق سفينة حربية روسية تُقدر قيمتها بنحو 150 مليون جنيه استرليني، بحسب صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية.

تفاصيل الهجوم الأوكراني

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر تطبيق "تليجرام"، أن القوات الأوكرانية نجحت في إغراق سفينة حربية روسية من طراز "كورفيت" في ميناء ليبي باستخدام سبع مسيَرات بحرية انتحارية (من طراز "سي بيبي").

وأضاف زيلينسكي أن العملية، التي وصفها بـ"النموذجية"، أسفرت أيضا عن تدمير مروحية عسكرية روسية من طراز "كا-27" كانت على متن السفينة، بالإضافة إلى استهداف سفينة الشحن الروسية "إم في أنغارا" التي اتهمها بنقل الأسلحة.

وأكد الرئيس الأوكراني أن بلاده "تواصل عملياتها في المياه المحددة"، في إشارة إلى اتساع نطاق الاستهداف الأوكراني للأصول الروسية بعيدا عن خطوط المواجهة المباشرة، حيث يأتي هذا الهجوم بعد يوم واحد فقط من استهداف سفينة شحن مرتبطة بالجيش الروسي في خليج فنلندا.

الموقف الليبي ورد الفعل الروسي

من جانبها، أوضحت الحكومة الليبية في الشرق أن السفينة الحربية الروسية المستهدفة تُدعى "ميركوري"، وكانت راسية في قاعدة بنغازي البحرية يوم الأحد للتزود بالوقود والإمدادات في طريق عودتها إلى روسيا بموجب اتفاقية تعاون.

وحذرت السلطات الليبية من تحويل أراضيها إلى "ساحة لتصفية الحسابات".

وفي أول رد فعل رسمي من موسكو، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين: "هذه الأعمال ستؤدي إلى عواقب مؤلمة للغاية لنظام كييف".

واستشهد بيسكوف بتصريحات سابقة للرئيس فلاديمير بوتين أكد فيها استمرار النهج العسكري الروسي، مشيرا إلى أن الرد الكامل والمفصل سيصدر عن وزارة الدفاع الروسية.