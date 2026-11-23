نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط تشكيل عصابي بمحافظة مطروح، بحوزته نحو 6 ملايين قرص مخدر، و250 كيلو جرامًا من الحشيش، ومليون علبة سجائر مهربة، تقدر القيمة المالية الإجمالية للمضبوطات بنحو 6.750 مليار جنيه.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أكدت قيام تشكيل عصابي يضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرة من المواد والأقراص المخدرة والسجائر المهربة عبر الدروب الصحراوية بمحافظة مطروح، تمهيدًا للاتجار بها داخل البلاد ودول أخرى.

وأضافت الوزارة أنه عقب تقنين الإجراءات، جرى إعداد الأكمنة اللازمة واستهداف عناصر التشكيل العصابي، بم شاركة قطاع الأمن المركزي، وضبطهم بنطاق محافظة مطروح.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزة المتهمين على قرابة مليون قرص مخدر لعقار الترامادول، و250 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، ومليون علبة سجائر مهربة، تقدر قيمتها المالية بنحو 250 مليون جنيه، إلى جانب 5 ملايين قرص مخدر لعقار الكبتاجون، تقدر قيمتها في الدول المستهدفة بنحو 6.5 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي القيمة المالية للمضبوطات 6.750 مليار جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.