أخلى حزب العمال الكردستاني، 14 قاعدة إضافية في شمال العراق، في خطوة مهمة في عملية السلام القائمة بينه وبين السلطات التركية، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية الاثنين نقلا عن أجهزة الاستخبارات التركية.

وأوردت الوكالة نقلا عن مصادر أمنية، أن القواعد الواقعة في منطقة خواكورك أخليت في 18 نوفمبر 2026، وذكرت المصادر: "كل خطوة إيجابية تقربنا من تحقيق الهدف المتمثل في إعادة دمج العائدين إلى البلاد في المجتمع بنجاح، وفق الشروط التي ينص عليها القانون".

وبحسب وكالة فرانس برس، فإن "مصادر أمنية" هو تعبير يشير عادة إلى جهاز الاستخبارات الوطنية.

ومهد القانون لإعادة دمج مسلحي حزب العمال الكردستاني في المجتمع، شرط أن تؤكد الأجهزة الأمنية التركية أن الحزب لم يعد قائما وأنه سلم أسلحته وذخائره.

وقالت المصادر، إن "نجاح العملية يتوقف على خطوات ملموسة كهذه يمكن التحقق منها ميدانيا واعتبارها دليلا على إرادة المضي بالعملية حتى نهايتها".

وأضافت أن الجيش التركي جعل القواعد التي أخلاها الحزب "غير صالحة للاستخدام".

وكان حزب العمال الكردستاني، قد أعلن في أكتوبر الماضي، عبر وكالة الأنباء الكردية "فرات"، أنه سحب أخيرا جميع مقاتليه من الأراضي التركية ومن مواقعهم في شمال العراق، "كي لا تعتبرهم الدولة التركية تهديدا".

وأكدت أنقرة حينها أن حزب العمال الكردستاني أخلى 4 قواعد في خطوة مهمة في مسار عملية السلام.

وبموجب اتفاق سلام مع تركيا، أعلن حزب العمال الكردستاني في مايو 2025 حلّ نفسه، قبل أن يقيم في يوليو من العام ذاته مراسم رمزية لتسليم السلاح في شمال العراق.

وينص الاتفاق على وضع حد لنزاع استمر 4 عقود وأسفر عن مقتل نحو 50 ألف شخص، وفق أنقرة، رغم وجود عقبات عدة.

في الوقت نفسه، اتهم الحزب حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان بعدم المضي قدما في عملية السلام بالجدية والسرعة اللازمتين. غير أن القانون لا يحدد مصير زعيم الحزب عبدالله أوجلان البالغ 77 عاما، والمسجون منذ عام 1999 في عزلة تامة في جزيرة إمرالي في جنوب إسطنبول، حيث يقضي عقوبة السجن المؤبد.