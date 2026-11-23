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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اختيار الملف المشترك بقيادة الولايات المتحدة لاستضافة بطولة كأس العالم للسيدات 2031، فيما وقع الاختيار على ملف المملكة المتحدة لتنظيم نسخة 2035، وذلك عقب موافقة الاتحادات الأعضاء بالإجماع خلال اجتماع عقد عبر الإنترنت، بمشاركة 211 اتحاداً.

ويضم الملف الأمريكي أربع دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكوستاريكا وجامايكا، في خطوة تستهدف تقديم نسخة استثنائية من البطولة، التي ستشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخباً وإقامة 104 مباريات.

ويتضمن الملف 20 مدينة مستضيفة، بواقع 14 مدينة أمريكية وأربع مدن مكسيكية، إلى جانب سان خوسيه في كوستاريكا وكينجستون في جامايكا.

وفي المقابل، تستعد المملكة المتحدة لتنظيم نسخة 2035 عبر ملف يضم إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، على أن تستضيف المباريات 19 ملعباً، يتقدمها ملعب ويمبلي الشهير في لندن.

وتملك الولايات المتحدة خبرة سابقة في استضافة البطولة عامي 1999 و2003، بينما تستعد إنجلترا لخوض تجربتها الأولى في تنظيم مونديال السيدات.

ومن المقرر أن تستضيف البرازيل النسخة المقبلة عام 2027، بمشاركة 32 منتخباً، قبل الانتقال إلى النظام الموسع في نسخة 2031.