كرّم كامل الوزير، وزير النقل، العامل طه علي، فني مزلقان السادات بمحافظة بني سويف، تقديرًا لشجاعته ويقظته وسرعة تصرفه في موقفين بطوليين خلال الأيام القليلة الماضية، جسّد خلالهما معاني الإخلاص والتفاني في العمل وحماية أرواح المواطنين وممتلكات السكك الحديدية، في إطار حرص الوزارة على تكريم النماذج المشرفة من العاملين بها.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن العامل نجح خلال أسبوع واحد في إخماد حريق نشب بالحشائش المجاورة لإحدى تحويلات السكك الحديدية، ومنع امتداد النيران إلى موتور التحويلة بجوار مزلقان السادات ببني سويف. كما تمكن، في موقف بطولي آخر، من إنقاذ حياة فتاة من الموت أسفل عجلات القطار المار بمزلقان السادات، بعدما سارع بسحبها بعيدًا عن القضبان قبل وصول القطار بلحظات.

وخلال التكريم، أشاد الوزير بشجاعة العامل ويقظته وسرعة تصرفه، مؤكدًا أنه نموذج مشرف لأبناء السكة الحديد، وقدوة لجميع العاملين في مختلف مواقع العمل، وأن ما قام به يعكس شعوره العالي بالمسؤولية واستعداده للتضحية من أجل حماية أرواح المواطنين والحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية.

وأهدى الوزير العامل شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديرًا لموقفيه البطوليين، مشيرًا إلى أن وزارة النقل تزخر بالعديد من النماذج المخلصة التي تعمل ليلًا ونهارًا لخدمة المواطنين، مؤكدا أن تكريم هذه النماذج يأتي في إطار حرص الوزارة على ترسيخ قيم الانضباط والإخلاص والتفاني في العمل، وتحفيز جميع العاملين على بذل أقصى الجهود لرفع معدلات السلامة والأمان.