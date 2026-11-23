- المبيعات تسجل أعلى مستوى منذ 2019 مدفوعة بتحسن الأسعار وزيادة الإقبال

كشف بيانات رسمية أن مزادات بيع القطن سجلت إجمالي كميات مباعة بنحو 357.8 ألف قنطار بجلسة مزاد الأحد 22 نوفمبر، وذلك بأكبر كمية مباعة من القطن المحلي يشهدها نظام المزايدات منذ انطلاقه في 2019.

وأظهرت وثائق رسمية لأحدث نتائج المزادات اطلعت عليها «الشروق»، أن وجه بحري استحوذ على النسبة الأكبر من الكميات المباعة خلال المزاد بإجمالي 356 ألف قنطار لأصناف سوبر جيزة 86 ، وسوبر جيزة 97، وسوبر جيزة 94 ، وإكستر جيزة 96 ، وإكسترا جيزة 92، في حين شهدت مزادات وجه قبلي كميات مباعة بلغت 1.6 ألف قنطار، وذلك لأصناف جيزة 98 وجيزة 95.

وتراوح متوسط أسعار المزادات بين 10 آلاف و520 جنيهًا للقنطار إلى 10 آلاف و200 جنيه، إذ بلغ أعلى سعر وصلت إليه المزادات نحو 11 ألفًا و400 جنيه للقنطار، وذلك لصنف اكسترا جيزة 96، بينما كان أقل سعر 9 آلاف و 120 جنيهًا لصنف سوبر جيزة 86.

وانطلقت مزادات بيع القطن المصري طويل التيلة للموسم الجديد 2026-2027 مع بداية شهر أكتوبر، من خلال لجنة مشكلة من وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة واستصلاح الأراضي، إذ تتولى اللجنة تحديد أسعار فتح المزادات، ووضع الأسس والإطار الاستراتيجي اللازمين لتنفيذ نظام تداول القطن ومتابعة تطبيقه.

وكانت اللجنة حددت أسعار فتح مزادات القطن هذا الموسم بزيادة 20% لوجه قبلي، و40% عن مؤشر «إندكس إير» باعتباره المرجع العالمي لتحديد أسعار القطن.

وقالت مصادر، إن هناك إقبالًا غير مسبوق من الفلاحين لبيع القطن المحلي داخل المنظومة، وذلك في ظل تحسن أسعار البيع، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية تحقق مكاسب للفلاحين، كما تضمن للتجار بيع القطن بالأسواق العالمية.

وبحسب البيانات الرسمية انتهى موسم تصدير القطن الماضي 2025-2026 في 31 أغسطس الماضي، وبلغ إجمالي الكميات التي تم تصديرها خلاله نحو 64 ألف طن بزيادة 64% مقارنة بالموسم السابق له.

وسجل إجمالي المساحات المنزرعة من القطن خلال موسم 2026-2025 نحو 210 آلاف فدان، في حين وصل إجمالي المساحات المنزرعة هذا الموسم 2026-2027 بنحو 200 ألف فدان بحسب مصادر حكومية.