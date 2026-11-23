- رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي الذي يزور مصر حاليًّا للمرة الأولى منذ توليه منصبه.

وقال الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي: «أرحب بكم، أخي دولة رئيس مجلس الوزراء، فى أول زيارة رسمية لكم إلى بلدكم الثانى مصر وأغتنم هذه المناسبة؛ لكى أتقدم إليكم مجدداً بالتهنئة، بمناسبة توليكم مهام منصبكم. كما أؤكد على عمق العلاقات المصرية – العراقية الممتدة، واهتمامنا بدفع الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين".

وأضاف: "أسجل كذلك؛ اعتزازنا باستضافة مصر، لاجتماع "الدورة الرابعة للجنة العليا المصرية – العراقية المشتركة"، برئاسة رئيسى الوزراء فى البلدين، والتى تأتى فى توقيت تشهد فيه العلاقات السياسية والتعاون الاقتصادى بين البلدين الشقيقين تطوراً متنامياً".

وأشاد الرئيس السيسي بدورية انعقاد هذه اللجنة، بالتناوب بين مصر والعراق، بما يعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية فى كافة المجالات.

ولفت الرئيس السيسي إلى أنه أجرى مع رئيس الوزراء علي الزيدي، مباحثات بناءة تناولت مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أن المباحثات عكست عزمًا مشتركًا على ترجمة ما تم التوصل إليه من تفاهمات إلى خطوات ملموسة تلبى تطلعات الشعبين نحو التقدم والرخاء والتنمية.

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم، علي فالح الزيدي، رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مراسم الاستقبال تضمنت قيام حرس الشرف بأداء التحية، وعزف الموسيقى للسلام الوطني لجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية، والتقاط صورة تذكارية بين الرئيس ورئيس مجلس الوزراء العراقي، وأعقبها لقاء ثنائي بينهما، ثم جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس السيسي رحب برئيس مجلس الوزراء العراقي في زيارته الرسمية الأولى إلى مصر، مؤكدًا عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، ومشيرًا إلى أهمية مواصلة العمل على تنميتها والارتقاء بها في مختلف المجالات، بما في ذلك من خلال البناء على مخرجات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وترجمتها إلى خطوات عملية تساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.

كما جدد الرئيس السيسي موقف مصر الداعم للعراق في صون سيادته ووحدته ومقدرات شعبه، لا سيما في ظل الظرف الإقليمي الراهن، مشددًا على أن استقرار العراق يمثل ركنًا أصيلًا للأمن القومي العربي.