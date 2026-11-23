أدانت الأردن وقطر والكويت والسعودية، الاثنين، الهجمات بالطائرات المسيّرة التي استهدفت العاصمة السودانية الخرطوم، بما فيها مبنى تابع للأمم المتحدة، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وأضرار بمرافق ومنشآت مدنية، مؤكدة رفض استهداف المدنيين ومقار المنظمات الدولية، ودعم سيادة السودان ووحدته واستقراره.

وأعلنت السلطات السودانية، الاثنين، مقتل 3 مدنيين وإصابة 10 آخرين، بينهم 5 أطفال، في هجوم بطائرات مسيّرة اتهمت قوات الدعم السريع بتنفيذه، الأحد، على مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.

كما أعلنت شبكة أطباء السودان، الاثنين، إصابة 3 موظفين أمميين في هجوم بطائرة مسيّرة اتهمت قوات الدعم السريع بتنفيذه، الأحد، على مقر للأمم المتحدة بالعاصمة الخرطوم.

الأردن

ودانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الهجمات بالطائرات المسيّرة على العاصمة السودانية الخرطوم، ومن بينها تلك التي طالت أحد المباني التابعة للأمم المتحدة، وأدّت إلى سقوط ضحايا مدنيين وألحقت أضرارًا بمرافق ومنشآت مدنية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، في بيان، رفض المملكة واستنكارها استهداف المدنيين ومقارّ المنظمات الدولية، وضرورة الالتزام بالقانون الدولي، وضمان سلامة العاملين في تلك المنظمات.

كما أكد المجالي وقوف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق، مشددًا على دعم الأردن جميع الجهود المستهدفة حلّ الأزمة السودانية، بما يحفظ أمن السودان ووحدته واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه ومواطنيه.

قطر

أدانت قطر، في بيان لوزارة الخارجية، الهجمات بالطائرات المسيّرة التي استهدفت العاصمة السودانية، بما في ذلك أحد المباني التابعة للأمم المتحدة، وأدت إلى سقوط ضحايا مدنيين وألحقت أضرارًا بالأعيان والمنشآت المدنية، وعدّتها انتهاكًا سافرًا لسيادة جمهورية السودان الشقيقة وخرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية رفض دولة قطر القاطع لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، وجددت دعمها الكامل لوحدة السودان وسيادته واستقراره، كما أكدت موقف دولة قطر الداعي إلى حل النزاع المسلح في السودان عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يحقق تطلعات شعبه الشقيق في السلام والتنمية والازدهار. وأعربت عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة السودان وشعبه.

الكويت

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، عن إدانة دولة الكويت واستنكارها للهجمات التي استهدفت مواقع في العاصمة السودانية الخرطوم باستخدام الطائرات المسيّرة، بما في ذلك أحد المباني التابعة للأمم المتحدة، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا من المدنيين ووقوع أضرار مادية.

وأكدت وزارة الخارجية رفض دولة الكويت القاطع لأي مساس بالأعيان المدنية والمنشآت الحيوية ومقار المنظمات الدولية، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وتجنيب الشعب السوداني الشقيق المزيد من المعاناة.

وجددت الوزارة تأكيد دعم دولة الكويت لوحدة السودان وسيادته واستقراره ومؤسساته الشرعية، كما تقدمت بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل.

السعودية

أعربت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجمات التي استهدفت العاصمة السودانية الخرطوم باستخدام الطائرات المسيّرة، بما في ذلك استهداف أحد المباني التابعة للأمم المتحدة، وما أسفرت عنه هذه الهجمات من سقوط ضحايا مدنيين وأضرار طالت الأعيان والمنشآت المدنية.

وأكدت السعودية رفضها القاطع لهذه الاعتداءات، وشددت على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، والالتزام بحماية المدنيين والمنشآت المدنية ومقار المنظمات الدولية، وضمان سلامة العاملين فيها، وتجنيب الشعب السوداني الشقيق المزيد من المعاناة.

وجددت المملكة موقفها الثابت الداعي إلى الحفاظ على أمن السودان واستقراره ووحدته وسيادته ومؤسساته الشرعية، كما أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وأفاد إعلام ولاية الخرطوم، في بيان الاثنين، بأن هجومًا شنته قوات الدعم السريع استهدف مناطق سكنية بمحلية كرري في أم درمان، وأسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 10 آخرين، بينهم 5 أطفال.

وأمس الأحد، أعلنت الأمم المتحدة تضرر أحد مقارها في الخرطوم جراء هجوم بطائرات مسيّرة، بينما كان موظفون تابعون لها داخله، دون تحديد الجهة المسؤولة أو الإفادة بسقوط إصابات.

وكانت مصر رفضت، مساء الأحد، الهجمات التي طالت العاصمة السودانية الخرطوم وأحد المباني التابعة للأمم المتحدة، مؤكدة دعمها سيادة السودان.

وجددت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، تضامنها الكامل مع السودان، وأكدت موقفها الثابت الداعم لوحدته وسيادته وسلامة أراضيه، وحرصها على الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية الوطنية.

وتتهم السلطات السودانية ومنظمات حقوقية قوات "الدعم السريع" باستهداف منشآت مدنية، لا سيما بواسطة طائرات مسيّرة، فيما تكتفي الأخيرة بالقول إنها تعمل على "حماية المدنيين".

والثلاثاء، أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 1630 مدنيًا قُتلوا في السودان بهجمات طائرات مسيّرة منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر الماضي.

ومنذ أبريل 2023، تحارب قوات "الدعم السريع" الجيش بسبب خلاف بشأن دمجها بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب في مقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح 13 مليون شخص، وسط أزمة إنسانية متفاقمة.