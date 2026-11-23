أجرى رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، زيارة لمسجد الحسين في القاهرة، وذلك على هامش زيارته الحالية لمصر.

ونشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، مقطع فيديو لزيارة الزيدي للمسجد.

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم، علي فالح الزيدي، رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مراسم الاستقبال تضمنت قيام حرس الشرف بأداء التحية، وعزف الموسيقى للسلام الوطني لجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية، والتقاط صورة تذكارية بين الرئيس ورئيس مجلس الوزراء العراقي، وأعقبها لقاء ثنائي بينهما، ثم جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس السيسي رحب برئيس مجلس الوزراء العراقي في زيارته الرسمية الأولى إلى مصر، مؤكدًا عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، ومشيرًا إلى أهمية مواصلة العمل على تنميتها والارتقاء بها في مختلف المجالات، بما في ذلك من خلال البناء على مخرجات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وترجمتها إلى خطوات عملية تساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.

كما جدد الرئيس السيسي موقف مصر الداعم للعراق في صون سيادته ووحدته ومقدرات شعبه، لا سيما في ظل الظرف الإقليمي الراهن، مشددًا على أن استقرار العراق يمثل ركنًا أصيلًا للأمن القومي العربي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس الوزراء العراقي أكد اعتزازه البالغ بزيارة مصر ولقاء الرئيس السيسي، مشيرًا إلى تقدير العراق للعلاقات التاريخية بين البلدين، ومثمنًا الدعم المصري لأمن واستقرار العراق.

كما أعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي عن تقديره لجهود مصر الرامية لخفض التوتر الإقليمي وحفظ الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا تطلع العراق لتكثيف التشاور السياسي مع مصر من أجل الحيلولة دون تجدد التصعيد الإقليمي. وفيما يتصل بالتعاون الثنائي، بحث الجانبان سبل تعميق التعاون المشترك في مجالات الطاقة، والاستثمار، والتجارة والتعاون العسكري.