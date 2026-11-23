استقبل نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، والوفد المرافق له، في زيارته الرسمية الأولى لمقر الجامعة، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى مصر.

بدأت الزيارة بجلسة مباحثات موسعة تناولت سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير آلياته. وأكد الأمين العام مكانة العراق ودوره في المنظومة العربية، باعتباره من الدول المؤسسة للجامعة، معرباً عن تقديره لدعمه المتواصل للجامعة وحرصه على تمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في خدمة القضايا والمصالح العربية المشتركة.

كما تناولت المباحثات مستجدات الأوضاع الإقليمية، وضرورة تضافر الجهود العربية لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، والحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها وصون مؤسساتها الوطنية.

وأكد الأمين العام أهمية تكثيف التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء لبلورة مواقف عربية فاعلة إزاء التحديات الراهنة، مشدداً على أن أمن العراق واستقراره وصون سيادته مصلحة عربية مشتركة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء التزام العراق بدعم جامعة الدول العربية ومساندة جهود الأمين العام في تعزيز دورها وتطوير أدائها، بما يستجيب لتطلعات الدول الأعضاء وشعوبها، مشدداً على حرص بلاده على الإسهام في دفع العمل العربي المشترك وتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

أعقب المباحثات لقاء خاص مع المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، ألقى خلاله رئيس مجلس الوزراء كلمة تناولت رؤية العراق لتعزيز العمل العربي المشترك، واستعرض فيها التحديات التي تواجه العالم العربي وسبل التعامل معها.

كما تفقد دولة رئيس مجلس الوزراء، في جولة برفقة الأمين العام، المبنى الملحق الجديد بمقر الأمانة العامة، الذي أُنشئ بمنحة مقدمة من العراق.