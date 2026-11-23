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• المتحدث باسم الجيش: الصاروخ أُطلق من محافظة صعدة، وحذر من أن صواريخ الحوثيين تهدد المدنيين والمنشآت المدنية بمختلف المحافظات

أعلن الجيش اليمني، الاثنين، رصد إطلاق جماعة الحوثي صاروخًا باليستيًا من محافظة صعدة شمالي البلاد باتجاه مدينة عدن جنوبًا، لكنه سقط في مدينة ذمار وسط اليمن.

وقال المتحدث باسم الجيش العقيد الركن ماجد عبد الله النزيلي، في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "رصدت القوات المسلحة إطلاق صاروخ باليستي من محافظة صعدة باتجاه مدينة عدن، وسقوطه في مدينة ذمار".

ولم يوضح المتحدث ما إذا كان سقوط الصاروخ قد أسفر عن خسائر بشرية أو مادية.

واعتبر النزيلي أن الحادثة تؤكد أن الصواريخ الباليستية التي يطلقها الحوثيون "تهدد المدنيين والأعيان المدنية دون تمييز، وتمتد مخاطرها إلى مختلف المحافظات اليمنية".

ولم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثي بشأن ما أورده المتحدث العسكري.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الهجمات الصاروخية للحوثيين على مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، بالتزامن مع استمرار المواجهات العسكرية بين الجانبين.

وفي 15 نوفمبر الجاري، أعلن الجيش اليمني أن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين باتجاه عدن، دون توضيح ما إذا كان الهجوم أسفر عن خسائر.

كما شهدت المدينة خلال أكتوبر الماضي هجمات صاروخية استهدفت مطار عدن الدولي ومواقع حكومية وعسكرية، وفق بيانات للجيش اليمني.

وتشهد جبهات يمنية عدة تصعيدًا عسكريًا منذ يوليو الماضي، يُعد الأوسع منذ فترة الهدوء النسبي التي شهدها اليمن عقب هدنة أممية بدأت في أبريل 2022.

وبدأت الحرب في اليمن منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 دعمًا للحكومة اليمنية.