وصفت حركة حماس، الاثنين، تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن عجز الجيش عن التعامل مع عنف المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة بأنها "تضليل وخداع"، مؤكدة أن الجيش "شريك ومتواطئ" في هجماتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وقالت الحركة، في بيان، إن ادعاء كاتس "بأن الجيش الصهيوني لا يستطيع التعامل مع عنف المستوطنين الصهاينة هو تضليل وخداع تكذّبه الحقائق والوقائع الميدانية".

واعتبرت أن تصريحات كاتس تمثل "محاولة بائسة لتبرئة الجيش من تواطئه مع المستوطنين الإرهابيين في هجماتهم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة".

وأضافت: "نؤكد أن الجيش الصهيوني شريك ومتواطئ مع المستوطنين في تلك الهجمات عبر توفيره الحماية لهم أثناء تنفيذهم أعمالهم الإرهابية والتخريبية ضد شعبنا الفلسطيني وممتلكاته".

وأشارت إلى أن عدة تقارير صحفية وحقوقية وثقت تواطؤ الجيش ومشاركة جنوده في تلك الهجمات.

واعتبرت الحركة أن ما يتعرض له الفلسطينيون من عنف وإرهاب المستوطنين في أنحاء الضفة الغربية يحدث "برعاية رسمية من الجيش وبتوجيه مباشر من وزراء حكومة مجرم الحرب نتنياهو"، الذين يقدمون للمستوطنين أشكال الدعم كافة.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المؤسسات الحقوقية بـ"توثيق جرائم المستوطنين الإرهابيين والجيش الصهيوني المجرم على حدٍّ سواء، ورفع الدعاوى القضائية ضدهم أمام المحاكم الدولية والوطنية المختصة"، لمحاسبة القادة على جرائمهم المستمرة ضد الفلسطينيين.

وكان كاتس قال، في بيان الاثنين، إن الجيش أعد خطة لنقل مسؤولية إنفاذ القانون في القضايا الجنائية المدنية المتعلقة بالمستوطنين إلى الشرطة الإسرائيلية، معتبرًا أن أعمال العنف التي يرتكبها من وصفهم بأنهم "عدد قليل من المشاغبين" في الضفة الغربية "أمر بالغ الخطورة".

وزعم أن الجيش "لا ينبغي له، ولا يمكنه" تولي مهام إنفاذ القانون في الشؤون المدنية المتعلقة بالمستوطنين، الذين قال إن أعدادهم تتزايد عامًا بعد عام.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ويرتكبون اعتداءات إرهابية بهدف تهجير الفلسطينيين قسرًا.

ومن بين هذه الاعتداءات قتل وإصابة فلسطينيين، وإحراق مساجد ومركبات، ومنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وسرقة محاصيل زراعية، وتهجير تجمعات فلسطينية، والتوسع الاستيطاني.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، شهد أكتوبر الماضي 467 اعتداءً نفذه مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وهو أعلى عدد شهري يسجله المكتب منذ بدء توثيق هذه الاعتداءات عام 2006.

وتحذر الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية من أن تصاعد عنف المستوطنين والقيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم يسهمان في تهجير تجمعات فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.

ويأتي ذلك وسط مطالبات فلسطينية متكررة للمجتمع الدولي بالتدخل لوقف اعتداءات المستوطنين ومحاسبة المسؤولين عنها، في ظل استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي الذي تعتبره الأمم المتحدة مخالفًا للقانون الدولي.



