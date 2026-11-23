حذرت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية وبناء السلام، من أن الصراع بين أوكرانيا وروسيا قد امتد إلى البحر الأسود، مما أدى إلى تعطيل صادرات الغذاء وخلق تداعيات على الأمن الغذائي تتجاوز حدود المنطقة بكثير.

جاءت تصريحات ديكارلو خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، عُقد تحت بند "الحفاظ على السلم والأمن في أوكرانيا"، وفق وكالة الأناضول.

وأشارت ديكارلو إلى استمرار الهجمات واسعة النطاق -التي تسببت في خسائر بشرية وتدمير للبنية التحتية في جميع أنحاء أوكرانيا- قائلة: "يعيش ملايين الأشخاص في خوف دائم من تعرض منازلهم أو مدارس أطفالهم أو أحبائهم لهجوم. ومع اقتراب فصل الشتاء، تستعد العائلات مجدداً لمواجهة حياة تفتقر إلى الكهرباء والمياه والتدفئة".

وحذرت ديكارلو من أن الهجمات توسعت لتتجاوز الأراضي الأوكرانية وتصل إلى البحر الأسود، مما يواصل عرقلة صادرات الغذاء؛ وهو وضع يحمل تداعيات على الأمن الغذائي تمتد إلى ما هو أبعد من المنطقة المباشرة للصراع.

وفي معرض إشارتها إلى الأعداد المرتفعة والمقلقة للضحايا المدنيين مع اقتراب نهاية العام، ذكرت ديكارلو أن وكالات الأمم المتحدة وثقت مقتل ما لا يقل عن 17,994 مدنياً في أوكرانيا -بينهم 877 طفلاً- وإصابة 57,854 آخرين، بينهم 3,518 طفلاً، وذلك منذ فبراير 2022.

وقالت ديكارلو: "هذه الأرقام صادمة، ومع ذلك فمن المرجح أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك، نظراً لصعوبة التحقق من أعداد الضحايا في المناطق التي تشهد صراعاً نشطاً".

كما أشارت ديكارلو إلى ورود تقارير تفيد بوقوع ضحايا مدنيين وأضرار في البنية التحتية المدنية داخل روسيا -بما في ذلك في المناطق الواقعة على طول الحدود مع أوكرانيا- حيث نقلت عن السلطات الروسية قولها إن 59 شخصاً قُتلوا وأُصيب 402 آخرون في أنحاء روسيا خلال شهر أكتوبر وحده.

وشددت ديكارلو على ضرورة وقف الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، بغض النظر عن مكان وقوعها، موضحة أن الضربات المتكررة على مرافق الطاقة وغيرها من البنى التحتية المدنية أدت إلى اتساع نطاق الاحتياجات الإنسانية لتتجاوز بكثير خطوط المواجهة.

وصفت ديكارلو التوقعات لفصل الشتاء في سياق الحرب بين أوكرانيا وروسيا بأنها مثيرة للقلق البالغ، قائلة: "إن الهجمات على البنية التحتية للطاقة هذا العام أكثر توسعاً ومنهجية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وإذا استمرت هذه الهجمات بهذه الوتيرة - أو ازدادت حدة - فمن المرجح أن تتجاوز الاحتياجات الإنسانية القدرات والموارد المتاحة حالياً".

كما حذرت ديكارلو من أن الهجمات بالطائرات المسيرة في البحر الأسود لا تزال تشكل تهديداً للملاحة المدنية، مشيرة إلى أن التداعيات تتجاوز حدود المنطقة، إذ تؤدي إلى تعطيل تصدير الحبوب والمواد الغذائية الأخرى إلى الدول المحتاجة.

وشددت ديكارلو على ضرورة حماية حركة الملاحة المدنية والبنية التحتية للموانئ، معربة عن أملها في أن تكتسب المناقشات الجارية بين أوكرانيا وروسيا -التي تتم بتيسير من الولايات المتحدة- زخماً أكبر.

وفي معرض تأكيدها على دعم الأمم المتحدة لجميع الجهود الرامية إلى إجراء مفاوضات سلام، قالت ديكارلو: "نحث الأطراف على الانخراط بشكل بناء، وإظهار إرادة سياسية حقيقية، واتخاذ خطوات ملموسة لخفض التوتر والمضي قدماً نحو السلام".