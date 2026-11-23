ادعت قوات الدعم السريع، الاثنين، أنها سيطرت على منطقة سودا الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان، بعد معارك مع الجيش.

وأفاد تحالف السودان التأسيسي "تأسيس" الذي تقوده قوات الدعم السريع في بيان، بأن قواته "بسطت سيطرتها الكاملة على منطقة سودا، في خطوة مهمة ضمن الانفتاح العسكري وتأمين الخطوط المتقدمة، حيث حققت انتصارًا بتحرير المنطقة".

وأشار، إلى أن قوات "تأسيس" تمكنت من السيطرة على مركبات عسكرية وأسلحة وذخائر.

وحتى الساعة 16:30 (ت.غ)، لم يصدر تعليق من الجيش السوداني على ادعاءات السيطرة على منطقة سودا الاستراتيجية، التي تقع في محافظة باو، على بُعد نحو 13 كيلومترًا من مركز المدينة.

وتحالف "تأسيس" تشكل في 22 فبراير 2025، حيث وقعت قوات الدعم السريع وقوى سياسية وحركات مسلحة سودانية بالعاصمة نيروبي، ميثاقًا سياسيًا لتشكيل حكومة موازية للسلطات في السودان، وهو ما رفضته الخرطوم.

والسبت، أعلن الجيش السوداني تعزيز الجاهزية القتالية وانتشار قوات الفرقة الرابعة مشاة التابعة له في ولاية النيل الأزرق، التي شهدت تصعيدًا عسكريًا خلال الأيام الماضية، على خلفية شن قوات الدعم السريع والحركة الشعبية/شمال المتحالفة معها هجمات على عدة مناطق بالولاية.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، المستمرة منذ أبريل 2023، بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.