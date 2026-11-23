صرح المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لوك جيه. ليندبرج، بأن شحنات الحبوب في البحر الأسود قد تراجعت بسبب الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا، مشيرًا إلى أن نحو 10 ملايين طن من القمح -وهي كمية تكفي لإطعام 44 مليون شخص- قد لا تصل إلى الأسواق العالمية هذا العام.

جاءت تصريحات ليندبرج خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عُقد تحت عنوان "الحفاظ على السلم والأمن في أوكرانيا"، وفق وكالة الأناضول.

وأوضح ليندبرج، أن منطقة البحر الأسود تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للإمدادات الغذائية العالمية، مشيرًا إلى أن الهجمات في هذه المنطقة، الناجمة عن الحرب بين أوكرانيا وروسيا، قد أدت إلى تعطيل حركة النقل البحري وصادرات الحبوب بشكل حاد.

وشدد ليندبرج على أن منطقة البحر الأسود تُعد "واحدة من سلال خبز العالم"، مؤكداً أن شحنات الحبوب القادمة منها تعد حيوية لتلبية الاحتياجات الغذائية لدول مثل الصومال واليمن، التي تواجه حالياً خطر المجاعة.

وفي معرض تحذيره من الانخفاض الكبير في شحنات الغذاء عبر البحر الأسود، قال ليندبرج: "بحلول منتصف أكتوبر، انخفض عدد السفن التي تحمل القمح والذرة وتمر عبر مضيق البوسفور بنسبة 63% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025".

وأضاف: "تحول البحر الأسود إلى أكثر الممرات البحرية فتكاً، حيث شهد أكثر من 300 هجوم وما لا يقل عن 40 حالة وفاة في عام 2026. ونتيجة لذلك، قد لا تصل نحو 10 ملايين طن من القمح الروسي والأوكراني -وهي كمية تكفي لإطعام 44 مليون شخص- إلى الأسواق العالمية هذا العام".

ولفت ليندبرج، إلى أن 266 مليون شخص حول العالم يعانون من الجوع الحاد، مؤكداً أن المشكلة لا تكمن في إنتاج الحبوب، بل في عدم القدرة على إيصالها إلى المحتاجين. وقال: "هذه ليست مشكلة إنتاج، بل هي مشكلة سياسية؛ فالحبوب موجودة، لكنها لا تصل إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها".

وأعرب ليندبيرج عن استعداد برنامج الأغذية العالمي لتسهيل شحنات الحبوب الإنسانية من كل من روسيا وأوكرانيا، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز تفاهم مشترك بين الطرفين، داعياً في الوقت ذاته مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تقديم الدعم في هذا الصدد.