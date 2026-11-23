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استعانت جماهير الأهلي بستة أحداث تاريخية لتحذير لاعبي الفريق وذلك قبل مباراة بيراميدز، اليوم الإثنين، في قمة منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

ورفعت الجماهير الحاضرة في مدرجات ستاد القاهرة لافتات تشير إلى 6 أحداث تاريخية في القلعة الحمراء، انتصرت فيها مبادئ النادي على عدد من النجوم البارزين الذين ساروا في اتجاه معاكس.

وكتبت جماهير الأهلي في لافتاتها

٢٠٠٣ .. ثلاثي الأهلي للبيع.. لا مكان لمن لم يقدر قيمة الأهلي

٢٠١٨ .. تجميد السعيد وعرضه للبيع.. من العدل أن يهون من يخون

١٩٨٥ .. إيقاف 6 لاعبين والأهلي يفوز بالديربي بالناشئين ٣-٢ "انتصار المبادئ".

١٩٩٦ .. فيليكس يتأخر والأهلي بلا مهاجمين في البطولة العربية.. الانضباط فوق النجومية

١٩٢٨ .. إيقاف حسين حجازي ٣ شهور.. الأخلاق قبل البطولات

١٩١٨ .. استقالة 6 لاعبين والأهلي يقبلها.. لا يمكن لي ذراع الأهلي

كما رفعت جماهير الأهلي لافتة مكتوبا عليها "عليكم أن تختاروا، إما صفحات من التاريخ وإما قاعه".