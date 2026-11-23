نشر داتو سري أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، منشورًا عبر صفحته الرسمية، عن استقباله الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مشيدًا بعمق العلاقات الوثيقة التي تجمع مصر وماليزيا، وما تستند إليه من تاريخ ممتد من التقاليد العلمية والأخوة والاحترام المتبادل.

وجاء في المنشور ما يلي: "بحمد لله وتوفيقه، استقبلتُ اليوم زيارةً كريمة من وزير الأوقاف المصري، العلّامة الشيخ الدكتور أسامة السيد الأزهري، لتعزيز العلاقات الوثيقة بين ماليزيا ومصر التي طالما قامت على التقاليد العلمية والأخوّة والاحترام المتبادل".

كما نقل الوزير تحية الصداقة والمودة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، معربًا عن تقديره لحفاوة الاستقبال بمناسبة زيارته إلى ماليزيا في التاسع من أكتوبر الماضي.

وأتاح هذا اللقاء أيضًا مجالًا لتبادل وجهات النظر حول الشئون الإسلامية وتعليم أبناء ماليزيا في مصر، قائلا: إن الحكومة الماليزية تولي اهتمامًا دائمًا بالمسيرة العلمية لأبنائها، على أمل أن يعودوا مستقبلًا ليسهموا بخبراتهم وعلمهم في خدمة المجتمع والوطن.

وتابع، "إنني أقدّر التعاون الوثيق الذي يتعاظم بين البلدين، لا سيما في مجالي التعليم والارتقاء بمعارف الأمة".

وأردف، "نسأل الله أن تبقى صداقة ماليزيا ومصر مزدهرة، وأن تكون جسرًا للعلم والتعاون يعود بالنفع على شعبي البلدين."

ومن جانبه، أعرب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن خالص شكره وتقديره لدولة رئيس الوزراء الماليزي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وما لمسه من مشاعر الود والتقدير، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين الكريمين، وحرصه على مواصلة تعزيز أوجه التعاون المشترك، وبخاصة في المجالات الدينية والعلمية والثقافية، بما يخدم قضايا الأمة الإسلامية ويعزز جسور التواصل بين الشعبين الشقيقين.