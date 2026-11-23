قال الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن نجاح منظومة الحماية الاجتماعية لا يُقاس بزيادة أعداد المستفيدين أو المخصصات المالية، وإنما بقدرتها على تحويل حياة المواطن من الاحتياج إلى الأمان، ومن الاعتماد على المساعدات إلى المشاركة في الإنتاج.

وأضاف عبد الرحمن، عبر برنامج «الاقتصاد 24» على القناة الأولى، اليوم الاثنين، أن المنتدى الدولي الأول للحماية الاجتماعية، الذي انطلق اليوم في مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يطرح مفهومًا جديدًا للحماية الاجتماعية يقوم على بناء منظومة متكاملة للاستثمار في الإنسان وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع أن وزارة التضامن لم تعد تنظر إلى الحماية الاجتماعية باعتبارها مجرد إنفاق لمواجهة الفقر، وإنما استثمارًا في الإنسان وحماية لاستقرار المجتمع، مشددًا على أن التوجه نحو التمكين والإنتاج لا يعني إغفال رعاية وكرامة المواطنين غير القادرين على العمل.

وأشار إلى أن جودة برنامج «تكافل وكرامة»، أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية، تعتمد بشكل أساسي على دقة الاستهداف، من خلال مراعاة التوزيع الجغرافي للفقر، وتوجيه البرامج إلى المحافظات الأكثر فقرًا، إلى جانب إعطاء أولوية للمرأة المعيلة.

وأوضح أن التنمية والتمكين الاقتصادي يستهدفان نقل المستفيد من الاتكالية إلى الاعتماد على النفس، ليصبح قادرًا على المشاركة في الإنتاج في إطار منظومة الحماية الاجتماعية.

وانطلقت فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية في العاصمة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة واسعة من المسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بملف الحماية الاجتماعية.

ويعقد المنتدى على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، تحت شعار «الحماية الاجتماعية في عالم متغير»، بمشاركة نحو 400 شخصية من صناع السياسات والخبراء وممثلي الدول صاحبة التجارب الرائدة في هذا المجال، إلى جانب ممثلي الأمم المتحدة والبنك الدولي وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية وعدد من الوزراء.

وتشهد جلسات المنتدى مناقشات موسعة حول مستقبل منظومات الحماية الاجتماعية، وسبل تطوير برامجها وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على استدامة التمويل، وتطوير آليات الحوكمة، والتوسع في استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي لتيسير وصول الخدمات إلى الفئات الأولى بالرعاية.