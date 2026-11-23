تحدث الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، عن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدين في مذكراته حول منع مصر محاولات تهجير الفلسطينين خارج أراضيهم، باعتبارها «شهادة حق بغض النظر عن التوقيت».

ولفت في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة» مساء الاثنين، إلى أن هذه التصريحات جاءت تأكيدًا على الموقف المصري الذي «أجهض المحاولة الحثيثة من قبل الأمريكان والإسرائليين لتهجير الشعب الفلسطيني».

وأوضح دور مصر التاريخي في إحباط المؤامرات ضد الأمة العربية والقضية الفلسطينية خاصة، مشيرًا إلى أن هذا الموقف الثابت ضد التهجير ثبّت الفلسطينين داخل أراضيهم.

ورأى أن توقيت صدور هذه المذكرات غير مرتبط بأحداث أو نتائج زمنية محددة، وأن رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من الدول، اعتادوا كتابة مذكراتهم.

وتطرق إلى قمة القاهرة للسلام التي عُقدت في 21 أكتوبر 2023، بهدف إسقاط فكرة تهجير الفلسطينين، معلقًا أن «فخامة الرئيس المصري كان له مواقف متقدمة بشكل كبير جدا».

وكان بايدن قد قال في مذكراته أنه كان يعتزم طلب السماح لفلسطينيين من غزة للخروج إلى مصر، وذلك خلال زيارة كان يخطط لإجرائها للمنطقة في أكتوبر 2023 للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني عبد الله الثاني لكن اللقاءات لم تعقد.

وصرح الرئيس الأمريكي السابق بأنه كان يأمل في أن يناقش الأمر مع الرئيس السيسي، لكنه كان يعلم أن الرئيس السيسي سيعارض ذلك.