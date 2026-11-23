مجلس إدارة الشركة الأمريكية اتخذ القرار بالإجماع بعد مشاورات مع مسئولين حكوميين.. وترامب يرحب بعودة هوانغ ويؤكد أن تدخله كان مهما لإعادته

أعلنت شركة "إنفيديا" الأمريكية لصناعة الرقائق الإلكترونية، الاثنين، إعادة جنسن هوانج، إلى منصبي الرئيس والمدير التنفيذي وعضوية مجلس إدارتها، بأثر فوري، رغم استمرار التحقيق في شبهات تتعلق باستهدافه من جانب الاستخبارات الصينية، كانت قد دفعته إلى الاستقالة منتصف نوفمبر الجاري.

وقالت الشركة، في بيان، إن مجلس إدارتها صوت بالإجماع على إعادة هوانغ إلى مناصبه، بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات معه، خلص على إثرها إلى الاقتناع بصراحته وقدرته على قيادة الشركة.

وأوضحت أن المجلس تشاور مع مسئولين رفيعي المستوى في الحكومة الأمريكية خلال بحث إمكانية عودة هوانج، وأن هذه المشاورات عززت قناعته بأن عودته "لا تشكل خطرا على الأمن القومي".

وأكدت أن لجنة مستقلة منبثقة عن مجلس الإدارة ستواصل التحقيق في التقارير المتعلقة باستهداف هوانغ من جانب جهات استخباراتية أجنبية، حتى التوصل إلى نتائج نهائية، مشيرة إلى دعمه التحقيق والتزامه بالتعاون الكامل معه.

من جانبه، أعرب هوانج عن اعتزازه بالعودة إلى قيادة "إنفيديا" في مستهل ما وصفه بـ"ثورة صناعية جديدة"، مؤكدا تحمله المسئولية "بأقصى درجات التواضع والالتزام المتجدد".

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الشركة هارفي جونز، الذي سيحتفظ بمنصبه، إن هوانج هو "الشخص المناسب لقيادة إنفيديا"، وإن عودته تصب في مصلحة المساهمين والموظفين والشركاء والعملاء.

وأشاد جونز بجهود كوليت كريس، التي تولت منصب الرئيس التنفيذي مؤقتا عقب استقالة هوانج، وستواصل مهامها مديرة مالية للشركة.

وجاء قرار إعادة هوانج بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس إدارة الشركة إلى إعادته لمنصبه، رغم إعلان المجلس، الأسبوع الماضي، عدم اعتزامه اتخاذ هذه الخطوة.

وكان هوانج استقال من مناصبه في 11 نوفمبر الجاري، وفق إفصاح رسمي للشركة، على خلفية تقارير بشأن علاقته بأليس هوانج، المسئولة التنفيذية السابقة في شركة "ميغاسبيد" ومقرها سنغافورة، والتي تشتبه السلطات الأمريكية، بحسب تقارير إعلامية، في ارتباطها بالاستخبارات الصينية.

• ترحيب ترامب

ورحب ترامب بعودة هوانج إلى قيادة "إنفيديا"، معتبرا أن مجلس إدارتها اتخذ "القرار الصحيح والمناسب"، وأن الولايات المتحدة بحاجة إلى قيادته لضمان نجاح الشركة وازدهار الاقتصاد الأمريكي.

وأكد أن الحكومة الأمريكية لا ترى سببا للاعتقاد بأن عودة هوانج تشكل "أي خطر على الأمن القومي".

وأضاف أن المدعي العام الأمريكي تود بلانش أكد عدم امتلاك الحكومة أدلة على ارتكاب هوانغ "أي سلوك غير قانوني".

ووصف ترامب هوانج بأنه "وطني عظيم وكنز وطني"، داعيا الشركة، في الوقت نفسه، إلى استكمال تحقيق داخلي شامل بشأن الالتزام بضوابط تصدير التكنولوجيا، باعتبار ذلك "واجبا وطنيا لحماية الأمن القومي الأمريكي".

وفي مقابلة لاحقة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، قال ترامب إن هوانج "لم يرتكب أي خطأ"، كاشفا أنه تحدث معه مساء الأحد، وحثه على العمل بجدية أكبر.

وأضاف أن هوانج تعهد له ببذل جهد أكبر من أي وقت مضى، مشيرا إلى حماسه الشديد للعودة إلى قيادة الشركة.

وأكد ترامب أنه أقنع مجلس إدارة "إنفيديا" بإعادة هوانج إلى منصبه، قائلا: "أعتقد أن تدخلي كان مهما للغاية".

واعتبر أن الشركة كانت ستواجه وضعا صعبا لفترة طويلة لولا تدخله، متوقعا أن يكون هوانج أكثر حماسا لإثبات قدراته بعد عودته.

وأشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينج يكن احتراما لهوانج.

وكان ترامب قد طرح سابقا اسم الرئيس التنفيذي السابق لشركة "آبل" تيم كوك لقيادة "إنفيديا"، قبل أن يبدي انفتاحه على عودة هوانغ.

وأشاد ترامب بقدرات كوك، لكنه اعتبر أن هوانخ يمتلك قدرات استثنائية تؤهله لقيادة التطور المستقبلي للشركة وتعزيز قيمة أسهمها.

وفي انعكاس لترحيب الأسواق بالقرار، قفز سهم "إنفيديا" بنحو 30% خلال التعاملات المبكرة الاثنين، مدفوعا بالأنباء والتوقعات المتعلقة بعودة هوانج.

• التحقيقات مستمرة

وفيما يتعلق بالتحقيقات الجارية، أكدت "إنفيديا" أن اللجنة المستقلة المكلفة بالتحقيق في التقارير بشأن استهداف هوانج من جانب جهات استخباراتية أجنبية ستواصل عملها حتى استكماله، بالتعاون الكامل معه.

وأوضحت أن مجلس إدارتها شكل مؤخرا لجنة مستقلة للأمن القومي والرقابة على الصادرات، تتولى الإشراف على الالتزام بالضوابط التجارية والمخاطر المتعلقة بالأمن القومي، بمساعدة مستشارين قانونيين وخبراء متخصصين.

كما أعلنت بدء البحث عن مسئول جديد للامتثال، يتولى الإشراف على التزام الشركة بالمتطلبات التنظيمية، مؤكدة استمرار تعاونها مع التحقيقات والاستفسارات الحكومية الجارية.

وكانت وزارتا التجارة والعدل الأمريكيتان أكدتا، الأسبوع الماضي، إجراء تحقيق جنائي يتعلق بشركة "ميغاسبيد"، للاشتباه في انتهاكها ضوابط تصدير أشباه الموصلات.

وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، الأحد، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن مستقبل قيادة "إنفيديا" يتوقف على ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.

وتساءل بيسنت عما إذا كانت الانتهاكات المزعومة ناجمة عن تصرفات "جهات خبيثة في المستويات الدنيا"، أم أن مسؤولين في المستويات العليا كانوا على علم بها.

وفي إشارة إلى أليس هوانغ، قال إنه يفترض أن جنسن هوانج لم يكن يعلم بأنها "جاسوسة مزعومة".