التقى المبعوث الرفيع لـ"مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، اليوم، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في العاصمة موسكو، لبحث الجهود الرامية إلى إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته الحرب.

وقال ملادينوف، في منشور على منصة "إكس"، إن "روسيا، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، لديها دور مهم تؤديه في دعم هذه العملية".

وأضاف أن النقاش تركز على 3 أولويات، أولها ضرورة صمود وقف إطلاق النار والتزام جميع الأطراف بتعهداتها.

أما الأولوية الثانية، فتتمثل في أن تكون الحوكمة الفلسطينية في قطاع غزة "موثوقة وخاضعة للمساءلة ومرتبطة بأفق سياسي أوسع".

وتتعلق الأولوية الثالثة بضرورة المضي قدما في المسارين الأمني والتعافي بالتوازي، لأن أيا منهما لا يمكن أن يستمر دون الآخر، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قد كشفت الأسبوع الماضي عن زيارة ملادينوف إلى روسيا واليابان، مشيرة إلى أنه يسعى إلى تأمين مصادر جديدة للتمويل والدعم، في ظل تعثر جهود "مجلس السلام" لدفع خطة نزع سلاح حركة حماس، وذلك إلى حد كبير بسبب معارضة إسرائيل للخطة.

وتطالب إسرائيل بنزع سلاح حماس بالكامل قبل سحب أي من قواتها من قطاع غزة، في حين تنص خطة المجلس على انسحابات تدريجية ومتبادلة للقوات الإسرائيلية بالتزامن مع نزع سلاح الحركة.

ومن المقرر أن يتوجه ملادينوف بعد ذلك إلى اليابان، التي ينظر إليها باعتبارها جهة مانحة رئيسية محتملة أخرى للمجلس.

ويعاني المجلس المدعوم من الولايات المتحدة نقصا كبيرا في التمويل اللازم لتنفيذ مشروعاته خلال الأشهر الستة الأولى، التي تقدر تكلفتها بنحو 2.45 مليار دولار.

وفي السياق، كثف المجلس رسائله العلنية المنتقدة لإسرائيل، إذ أجرى مستشاره الرفيع جوش جرينباوم سلسلة مقابلات خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال فيها إن التعنت الإسرائيلي يعرقل حتى اختبار مدى استعداد حماس لتسليم أسلحتها.

وحذر جرينباوم من أنه إذا لم يتحقق تقدم قريبا، فلن يكون أمام المجلس خيار سوى إعادة تفويض الإشراف على إعادة إعمار غزة بعد الحرب إلى الأمم المتحدة.