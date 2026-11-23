أكد عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، أن ليبيا تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات تجاه الهجوم الأوكراني على ميناء بنغازي ومياهها الإقليمية، مشددًا على رفض تحويل البلاد ومنطقة البحر الأبيض المتوسط إلى ساحة معركة لحرب إقليمية.

جاء ذلك تعليقًا على هجوم استهدف سفينة روسية في ميناء بنغازي، وأعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عنه.

وأضاف بليحق، في مداخلة مع الإعلاميين كريم حاتم وداليا أبو عميرة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هيئة رئاسة مجلس النواب تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث الإجراءات التي ستُتخذ إزاء الهجوم، الذي يمثل انتهاكًا لسيادة ليبيا وأمنها، موضحًا أن الاجتماع يخص هيئة الرئاسة وليس جلسة رسمية للمجلس.

وأشار إلى أن مجلس النواب سيتجه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن انتهاك السيادة الليبية، مؤكدًا أن بلاده ستدافع عن حقوقها ووحدتها وسلامة أراضيها، وفقًا لمبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأوضح بليحق أن ليبيا تحافظ على علاقاتها الثنائية مع الدول التي تربطها بها مصالح مشتركة، ولا تسمح لأي دولة أو طرف آخر بالتدخل في هذه العلاقات ما دام ذلك لا يلحق الضرر بدولة أخرى.

وشدد على أن محاولة تحويل ليبيا والبحر الأبيض المتوسط إلى ساحة معركة لحرب إقليمية أمر مرفوض، مؤكدًا أن بلاده ستتخذ جميع الإجراءات، سواء الدبلوماسية أو غيرها، للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها ومياهها الإقليمية.

ولفت إلى أن هيئة رئاسة مجلس النواب تتابع التحقيقات التي تجريها القيادة العامة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية للوقوف على مزيد من التفاصيل بشأن الهجوم، واتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء النتائج التي ستتوصل إليها الجهات المختصة.



