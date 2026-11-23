أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، الاثنين، أن بلاده لن تتخلى عن سياسة التوازن في علاقاتها الإقليمية والدولية، داعيا الولايات المتحدة وإيران إلى الاحتكام للوسائل السلمية لتسوية الصراع بينهما.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الزيدي بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، خلال زيارته الرسمية الأولى إلى مصر منذ توليه منصبه في مايو الماضي، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، وفق وكالة الأناضول.

وقال الزيدي إن العراق لن يتخلى عن سياسة التوازن ومراعاة المصالح المتبادلة"، مؤكدا أن بلاده تقف إلى جانب الجهود العربية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف: "رسالة العراق، مثلما كان موقف العراقيين واضحا في جميع المنعطفات الحاسمة، هي الوقوف دائما مع الجهود العربية، ومع تكاتف المواقف، وإلى جانب كل ما يجعل الطريق نحو المستقبل آمنا لكل الدول العربية".

وأشار إلى أن المنطقة تواجه منذ سنوات تحديات معقدة نتيجة الحروب المتتالية، التي تسببت بأوضاع إنسانية صعبة في قطاع غزة ولبنان ومناطق عربية أخرى.

وفي الشأن الفلسطيني، أكد الزيدي أن موقف العراق الثابت يتمثل في دعم الحق الكامل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس، والتمتع بحقوقه المكفولة بموجب القانون الدولي.

وحذر من أن "استمرار مأساة الشعب الفلسطيني، وتكرار حروب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإجرامية، تعني استمرار الصراع، والمزيد من الكوارث والآلام".

وبشأن التوتر بين واشنطن وطهران، دعا رئيس الوزراء العراقي "الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية إلى الاحتكام للوسائل السلمية لتسوية الصراع الدائر بينهما".

وأكد دعم بغداد جميع الجهود العربية والإسلامية والدولية الرامية إلى إنهاء الصراع.

وتأتي الدعوة العراقية في ظل استمرار التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وتداعيات المواجهات بينهما على أمن المنطقة.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، وردت طهران بهجمات على إسرائيل ومواقع أمريكية في دول عربية.

ووقعت واشنطن وطهران في 18 يونيو الماضي مذكرة تفاهم، لكن تنفيذها تعثر وسط خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي.

ومنذ يوليو الماضي، تتجدد المواجهات بين الجانبين من حين لآخر، وسط استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء النزاع.

وفي الشأن الداخلي، قال الزيدي إن حكومته انطلقت في تنفيذ إصلاحات شاملة للهياكل الإدارية والمالية والحكومية، بهدف معالجة مواطن الضعف التي أتاحت انتشار الفساد.

وأضاف أن هذه التوجهات كانت حاضرة منذ تولي حكومته المسؤولية، موضحا: "استندنا إلى جملة قواعد تعيننا في أداء مهامنا، وتمثل خريطة طريق نسير عليها في هذا الظرف الحساس الذي تمر به المنطقة والعالم".

وأكد التزام الحكومة ببسط سلطة الدولة وإنفاذ القانون، وعدم السماح بوجود سلاح خارج المؤسسات العسكرية الرسمية، إلى جانب تطوير قدرات القوات الأمنية.

وأشار إلى أن حكومته بدأت مواجهة الفساد، مستندة إلى إرادة الشعب العراقي في استعادة الأموال المسروقة.

وفي المجال الاقتصادي، أوضح الزيدي أن الحكومة اتجهت إلى إجراء "معالجات جذرية" تستهدف زيادة فرص العمل، وتشجيع الاستثمار، وتنويع الاقتصاد، والاستجابة للتحديات الاقتصادية.

وأكد أن العراق يسعى إلى تعزيز شراكاته الاقتصادية مع الدول العربية، قائلا: "لدينا في هذا الإطار رؤية شاملة لدعم التكامل الاقتصادي العربي على مستوى القطاعين العام والخاص".

وشدد على ضرورة العمل لتعزيز التكامل العربي في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق الرخاء للشعوب العربية.

واعتبر أن الثروات الطبيعية والموقع الجغرافي والقدرات البشرية التي تتمتع بها الدول العربية تمثل عوامل محفزة للتكامل الاقتصادي وتعزيز مكانة المنطقة وتأثيرها.

وأضاف أن العراق اتجه إلى بناء شراكات منتجة وفاعلة تراعي المصالح المشتركة، مؤكدا: "نريد للصداقة أن تكون منبرا للحياة، ومعملا للفرص، بعيدا عن تغذية الصراعات".

وفي ختام كلمته، دعا الزيدي إلى تطوير آليات عمل المؤسسات والمنظومات العربية، بما يمكنها من مواكبة التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم.

وشدد على ضرورة أن ترتقي الفعاليات العربية الرسمية إلى مستوى التحديات الراهنة، وأن تعيد النظر في آليات عملها بما يعزز قدرتها على الاستجابة للتطورات المتسارعة.