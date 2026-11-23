أعلنت وزارة الدفاع القطرية، الاثنين، "استشهاد" أحد منتسبي قواتها البحرية أثناء تأدية واجبه العسكري.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها تنعى "ببالغ الحزن والأسى، أحد منتسبي القوات البحرية الأميرية القطرية، الشهيد بإذن الله الوكيل عريف عمار ياسر عرفات محمد".

وأوضحت أن "العسكري استشهد أثناء تأدية واجبه العسكري، اليوم"، دون تقديم تفاصيل إضافية عن طبيعة المهمة التي كان يؤديها أو الظروف التي أدت إلى وفاته.

وتقدمت الوزارة بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة العسكري وذويه.

وفي 22 مارس الماضي، أعلنت وزارة الدفاع القطرية استشهاد 4 من منتسبي قواتها المسلحة، جراء سقوط مروحية عسكرية في المياه الإقليمية للبلاد أثناء أداء مهمة، في حادث أسفر أيضا عن استشهاد 3 أتراك، بينهم عسكري.