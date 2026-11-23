يعتزم حلف شمال الأطلسي "الناتو" نشر طائرة للإنذار المبكر والمراقبة الجوية من طراز "أواكس" (AWACS) في بولندا، لتعزيز مراقبة المناطق الشرقية من البلاد، بعد سقوط 3 صواريخ روسية على أراضيها الأسبوع الماضي، وفق ما أوردت "بلومبرج".

وقال نائب وزير الدفاع البولندي بافيل زاليفسكي، للصحفيين عقب اجتماع لممثلي الدول الأعضاء في "الناتو" بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إن نشر الطائرة سيمنح وارسو قدرة أكبر على مراقبة المجال الجوي ورصد أي اختراقات محتملة مستقبلاً، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وأوضح زاليفسكي، أن الخطوة دفاعية ولا تستهدف تنفيذ عمليات هجومية، مضيفاً: "لا نتحدث هنا عن أي نوع من الأعمال الهجومية، لأن هذا ليس الهدف، بل عن القدرة على الدفاع في مواجهة جميع الهجمات التي تنفذها روسيا ضد دول الناتو".

• بولندا تتهم روسيا

وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اتهم موسكو، الجمعة، بتنفيذ "استفزاز متعمد"، بعد اختراق صواريخ روسية المجال الجوي البولندي الأسبوع الماضي.

ووقع الحادث بالقرب من موقع عسكري كانت تتمركز فيه آلاف القوات الدولية للمشاركة في تدريبات عسكرية، ما أثار مخاوف أمنية بشأن سلامة القوات والمنشآت العسكرية في المنطقة.

واخترقت الصواريخ المجال الجوي البولندي بالتزامن مع تنفيذ روسيا واحدة من أكبر هجماتها الجوية على أوكرانيا منذ بدء الحرب واسعة النطاق قبل نحو 5 سنوات.

• حوادث متكررة على الجناح الشرقي للناتو

وتأتي الخطوة في ظل تصاعد الحوادث الأمنية المرتبطة بأنشطة روسية يُشتبه في وقوعها على الجناح الشرقي لحلف الناتو.

وسبق أن اتهمت وارسو موسكو بالمسئولية عن انفجار استهدف خطاً مزدحماً للسكك الحديدية يصل إلى أوكرانيا، فضلاً عن اختراقات للمجال الجوي البولندي بطائرات درونز خلال العام الماضي.

ويهدف نشر طائرة "أواكس" إلى تعزيز قدرة بولندا على مراقبة المجال الجوي في مناطقها الشرقية، وتوفير إنذار مبكر بشأن التحركات الجوية والتهديدات المحتملة، في إطار ترتيبات الدفاع الجوي للحلف.

ولم يحدد المسئول البولندي موعد نشر الطائرة أو المدة المقررة لبقائها في البلاد.