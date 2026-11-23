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رئيس الوزراء حمزة عبدي بري عين صادق عمر محمد خلفا لأحمد معلم فقي، وشمل التعديل تعيين نائبين لوزيرين

أعلن رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، الاثنين، تعيين صادق عمر محمد وزيرا للدفاع، خلفا لأحمد معلم فقي، ضمن تعديل حكومي محدود شمل أيضا تعيين نائبين لوزيرين.

يأتي ذلك وفق مرسوم أصدره رئيس الوزراء، وتلاه المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية، بحسب وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا".

وأوضحت الوكالة، أن تعيين محمد جاء لسد الشغور في حقيبة الدفاع، عقب مغادرة الوزير السابق أحمد معلم فقي منصبه، دون توضيح أسباب مغادرته.

وأضافت أن القرار صدر استنادا إلى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 120 من الدستور الصومالي، وبعد التشاور مع رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود.

وشمل التعديل تعيين علي إيفي علي نائبا لوزير الموانئ والنقل البحري، ومريم علي أبو بكر نائبة لوزير الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق.

ووجه بري المسئولين الجدد بمباشرة مهامهم فورا، داعيا إياهم إلى الالتزام بالشفافية والمسئولية في أداء واجباتهم.

ويأتي تعيين وزير الدفاع الجديد في ظل استمرار العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الحكومية الصومالية ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، في عدد من مناطق البلاد.

ومنذ سنوات، يخوض الصومال حربا ضد الحركة التي تأسست مطلع عام 2004، وتبنت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة.