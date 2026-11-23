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بدأ الشوط الثاني من مباراة القمة بين الأهلي وبيراميدز على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز بإيقاع مثير للغاية.

أنهى بيراميدز الشوط الأول متقدما بهدف سجله كريم حافظ من ركلة جزاء في الدقيقة 32.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى المغربي الحسين عموتة المدير الفني للأهلي تبديلين دفعة واحدة سعيا لتحسين الأداء وإدراك التعادل.

شارك إمام عاشور وطاهر محمد مكان مروان عطية وأشرف بن شرقي.

وعاد إمام عاشور للمشاركة مجددا بعد استبعاده من القائمة في أربع مباريات متتالية قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة.

لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي سفن عموتة والأهلي، حيث تقدم بيراميدز بهدف ثان سجله مصطفى فتحي في الدقيقة 48 بمهارة فنية.

انطلق مصطفى فتحي بالكرة من وسط الملعب، وراوغ الثنائي أكرم توفيق وتوفيق محمد بلمسة واحدة قبل أن يسدد بيسراه في شباك مصطفى شوبير.