كشفت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الاثنين، أن وزارة المواصلات وافقت على استئناف رحلات شركة "فلاي دبي" الإماراتية إلى تل أبيب اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بعد نحو شهرين من محاولة مساعد طيار السيطرة على إحدى طائرات الشركة خلال توجهها إلى إسرائيل.

وقالت هيئة البث (رسمية) إن وزيرة المواصلات ميري ريغيف صادقت على خطة استئناف الرحلات، على أن تظل عودتها مشروطة بموافقة الأجهزة الأمنية.

وأوضحت أن الشركة ستقدم بذلك موعد استئناف رحلاتها، الذي كان مقررًا في 15 ديسمبر المقبل، إلى مطلع الشهر نفسه.

ولم يصدر حتى مساء الاثنين إعلان من شركة فلاي دبي يؤكد موعد استئناف رحلاتها إلى تل أبيب.

وأضافت هيئة البث أن قرار الوزارة يأتي بعد نحو شهرين من محاولة اختطاف طائرة تابعة للشركة كانت متجهة إلى إسرائيل على يد أحد طياريها.

وفي 30 سبتمبر الماضي، علقت الشركة رحلاتها من وإلى تل أبيب بشكل مؤقت، عقب حادث شهدته رحلة متجهة من دبي إلى تل أبيب على متنها 174 إسرائيليًا، إثر محاولة للسيطرة على الطائرة، قبل أن يتمكن ركاب وأفراد من الطاقم من إحباطها.

وهبطت الطائرة اضطراريًا في مطار تبوك بالسعودية بعد تغيير مسارها، فيما فتحت السلطات المختصة تحقيقًا في ملابسات الحادث ودوافع منفذه.

وفي 9 أكتوبر الماضي، أعلن النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي أن التحقيقات أظهرت شروع مساعد قائد الطائرة، وهو عُماني الجنسية، في السيطرة عليها لتنفيذ "عملية انتحارية تستهدف مطار بن غوريون".

وفي أعقاب الحادثة، نشر "المركز الوطني لتشخيص المسافرين" التابع لسلطة الضرائب الإسرائيلية، الشهر الماضي، تعليمات جديدة بشأن الرحلات الجوية الوافدة، في إطار تشديد إسرائيل متطلبات الأمن في قطاع الطيران وتعديل قواعد الإبلاغ عن أفراد أطقم الطائرات، لتعزيز أمن الطيران المدني، وفقًا للهيئة.

وحسب هيئة البث، تلزم التعليمات الشركات بتحديث بيانات أفراد أطقمها، والإبلاغ عن أي تغييرات تطرأ عليها خلال فترة تسجيل الركاب، وقبل موعد الإقلاع بساعتين على الأكثر.

كما تلزمها بتقديم قائمة نهائية وكاملة بأفراد الطاقم عند الإقلاع الفعلي.

وقال المركز إن الإجراءات الجديدة تهدف إلى منح "الجهات المعنية وقتًا أطول نسبيًا للاستعداد، مقارنة بالمهلة المتبعة في معظم دول العالم، بما يسهم في تحسين الاستجابة الأمنية".

وفي سياق متصل، أفادت هيئة البث بأن الشرطة الإسرائيلية فتحت، مطلع أكتوبر الماضي، تحقيقًا أوليًا بشأن شبهات تضارب مصالح داخل وزارة المواصلات، تتعلق بمسؤولين كبار شاركوا في منح تصاريح تأمين رحلات جوية أجنبية.

ووفق الهيئة، أظهر التحقيق أن "أحد المسؤولين الكبار قدم استشارات ونفذ دورات تدريبية مدفوعة لشركات طيران أجنبية، بالتزامن مع عمله في وزارة المواصلات، فيما عمل مسؤول كبير ثانٍ بالتوازي مع منصبه في الوزارة كضابط أمن في الخارج".

وأثارت حادثة "فلاي دبي" حينها انتقادات وتساؤلات في إسرائيل بشأن الإجراءات الأمنية المرتبطة بالرحلات الجوية المتجهة إليها، وسط مطالب بالتحقيق في أوجه القصور التي سمحت بوقوعها.



