حميدتي وأسرته وافدون من تشاد وجاءوا للسودان عام 1984

• فككنا الحركات المسلحة عام 2004 بدعم من إدريس ديبي على غرار ما يحدث مع الدعم السريع الآن

• الاستخبارات السودانية أسندت لحميدتي الإشراف على قوات جرى تجنيدها في نيالا.. ثم تمرد على الدولة

• بعد تمرد حميدتي.. البشير كان سيقصفهم بالطيارات وتدخلت وأوقفت التنفيذ

• واشنطن عرضت عليّ حقائب دولارات في نيالا لإسقاط البشير

• المحكمة الجنائية الدولية عرضت 300 مليون دولار لأكون شاهد ملك ضد البشير ورفضت

• حاشية البشير ضللته وزرعت الشكوك ضدي بسبب علاقتي القوية به

• البشير شك في طموحي للرئاسة.. وقال: "شيخ موسى عايز الكرسي ده"

• حميدتي وشقيقه عرضا عليّ 30% من حصة جبل عامر مقابل دعمهما في مشروع الوصول إلى السلطة

• سألتهما هل تريدان حكم السودان؟ قالا نعم ولدينا من يدعمنا

• لست نادماً على مواقفي.. تحركاتي كانت على حق وليست على باطل

في يومٍ ساخن بالأحداث، لم يكن الطقس في الخرطوم أقل ضراوةً من المشهد السياسي المشتعل. ففي 11 أبريل 2019، أعلن وزير الدفاع السوداني آنذاك، الفريق أول عوض بن عوف، عزل الرئيس عمر البشير، بعد نحو 30 عامًا من حكم السودان، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة شؤون البلاد.

لكن فرحة السودانيين برحيل البشير لم تكتمل، إذ اعتبر كثيرون أن بن عوف امتداد للنظام السابق، ما دفعه إلى الاستقالة في اليوم التالي، ليخلفه الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وفي خضم هذه التحولات، برز اسم الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" قائد قوات الدعم السريع، الذي تولى منصب نائب رئيس المجلس العسكري، ليصبح أحد أبرز مراكز النفوذ في السودان.

ومن غرب السودان، تعود جذور الحكاية إلى حرب دارفور عام 2003، حين برز اسم الشيخ موسى هلال، زعيم قبيلة المحاميد ورئيس مجلس الصحوة الثوري، والذي ينُظر إليه بإعتباره مؤسس قوات "الجنجويد"، والتي تُعد النواة الأولى لقوات الدعم السريع التي تأسست رسميًا عام 2013 بقيادة حميدتي، وينتمي هلال وحميدتي إلى قبيلة الرزيقات، وإن اختلفت انتماءاتهما إلى بطونها.

ومن العاصمة الخرطوم، وفي حوار خاص لـ "الشروق"، يروي هلال كواليس تكوين الجنجويد، وتطور علاقة حميدتي بالبشير والنظام السابق، ومحطات صعوده من قيادة قوة ذات جذور محلية إلى أحد أبرز مراكز النفوذ في السودان، كما يكشف دلالات وصف البشير له بـ"حمايتي". فكيف تشكلت القوة التي أصبحت لاحقًا طرفًا رئيسيًا في المشهد السوداني؟ وما الذي جرى خلف الأبواب المغلقة؟ وكيف يقرأ الحرب الراهنة ومستقبل قوات الدعم السريع؟ وإلى نص الحوار:

• إذا عدنا للبدايات في دارفور.. كيف تكون الدعم السريع؟ وما الذي لا يعرفه الجميع عن علاقتك بقائده؟

- علاقتنا بحميدتي إنسانية وقبلية، فالقبيلة لها امتدادات عبر الحدود في تشاد والنيجر، وكذلك قبائل أخرى من غرب السودان لها امتدادات جغرافية داخل تلك البلدان، ومحمد حمدان دقلو الشهير بـ "حميدتي" وأسرته من الأسر الوافدة من المناطق الغربية في دولة تشاد، وجاءوا إلى السودان عام 1984. فمنذ عام 1972 وحتى عام 1984، شهدت المنطقة موجات متتالية من هجرة القبائل الموجودة هناك، ولها امتدادات داخل السودان، حيث كان عمر "حميدتي" وقتها نحو سبع سنوات، بينما كان عمر شقيقه عبدالرحيم نحو 11 عامًا.

وبحكم الطبيعة الجغرافية المفتوحة، استقبل السودان أعدادًا من أبناء هذه المجتمعات الغربية، التي دفعتهم الظروف القاسية في بلدانهم من مجاعات وحروب إلى الانتقال إلى السودان، وكانت هذه القبائل تتجه إلى القبائل التي تنتمي إليها، وتحاول العيش معها، حتى جاء هؤلاء واستقروا في شمال دارفور، وحميدتي لم يولد في السودان.

وتعايشنا مع تلك الأسر الوافدة إلينا، وكانت الدولة قد أنشئت معسكرات لجوء في مناطق حدودية وسكنتها القبائل الغير رعوية، لكن برغم أنهم ينتمون إلى نفس القبائل العربية من "المحاميد والماهرية وغيرها" إلا أنهم كانوا يتسمون بأعراف وعادات وتقاليد مختلفة عنا، فقد جاءوا إلينا بسمات الغضب والشدة والتعصب والفتن، ومجرد ما دخلوا السودان بدأت ظاهرة النهب المسلح وأثروا على المجتمع حتى ظهرت الفتن ما بين القبائل الأفريقية كـ "الفور والمساليت والزغاوة" من جانب والقبائل العربية من جانب آخر، ورغم سعي الدولة لإحتواء تلك الفتن عبر المصالحات إلا أن الأمور تطورت عام 2002، والتي انبثق عنها التمرد في دارفور عام 2003 والذي تبلور إلى طابع إثني في الإقليم.

والبداية كانت من قبائل "الفور والمساليت والزغاوة"، ولم يشركوا معهم بقية القبائل في التمرد، وعقب اندلاع الأحداث وتسليح التمرد، تم الإعتداء على القبائل العربية بالتحديد قبل أن يعتدوا على الدولة، ثم تطور الأمر إلى مرحلة مواجهة الدولة نفسها، ورغم التعتيم الإعلامي الرسمي، إلا أن الهجوم العسكري من الحركات المسلحة، آنذاك، على مطار الفاشر، فجر الأوضاع، لاسيما أنه ام استهداف ضباط الجيش المنتمين إلى العرب، واستهداف المواطنين في المدينة بناءً على التمييز لمجموعات بعينها.

وما بين عامي "2001 – 2002" نحن كزعماء عشائر وقبائل، حذرنا الدولة عبر لجان الأمن في الولاية والإقليم من اندلاع تمرد في دارفور، وعكسنا المؤشرات الدالة على ذلك، وأكدنا لهم أن هناك معسكرات أقيمت في "جبل مرة" تشير إلى تحركات ميدانية، ولكن تسبب ذلك في القبض علينا عبر الفريق إبراهيم سليمان والي إقليم دارفور وقضينا عاما في سجون مدني! حتى جاء الهجوم على الفاشر تأكد للدولة أن تحذيراتنا سليمة، فتم إخلاء سبيلنا، وتم النقاش معنا في كيفية محاربة هذا التمرد؟ ومن ثم طرحنا رؤيتنا على الأجهزة النظامية ورئاسة الجمهورية بأن يتم استنفار الشباب واستيعابهم في الجيش، لأن القبائل العربية لم يكن لها منسوبين داخل القوات المسلحة أو الشرطة، وحوالي 95 % من قوات الجيش من قبائل النوبة والجنوبيين، ومن ثم طلبنا أن يكون هناك توزان ولو بنسبة 25 % تمثيلاً للتجنيد من دارفور، وتم تنفيذ المقترح وإقرار بتكوين قوات حرس الحدود وتكليفي بالإشراف عليها على مستوى دارفور، وتم تجنيد وتسليح القوات بنمر عسكرية تحت إشراف القوات المسلحة، في شمال وغرب الإقليم نحو 2000 شخصا لكل منطقة، وتم مواجهة التمرد من 2003 وحتى 2005، وحققنا انتصارات ميدانية عليهم، ثم بعد ذلك بدأت الدولة في إجراء المصالحات وتمت الأولى في "أنجمينا"، ثم "أبوجا".

وتوالت المصالحات، ثم بدأت بعض الانشقاقات من الحركات المسلحة، وكان لنا دور في تفكيك الحركات على غرار انشقاقات الدعم السريع الحالية، وأول مجموعة انشقت عام 2004، عن طريقي أنا والرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي، ولحقت بها المجموعة الثانية من حركة العدل والمساواة بقيادة خليل إبراهيم، آنذاك، وجرت الأمور هكذا حتى انتصرت الدولة على الحركات المسلحة.

بين عامي "2005 - 2006" قمنا باستناخ نموذج التجنيد في شمال وغرب دارفور إلى مدينة "نيالا" تحت قيادة الفريق آدم حامد، وبدأنا بعدد بسيط قرابة الـ 360 شخصا ومعهم الدفاع الشعبي، لأن بعد هزيمة الحركات، تفرقوا ما بين ليبيا وتشاد ونيالا، وتوترت الأوضاع في نيالا بسبب الحركات.

كان "حميدتي" آنذاك من قوات الدفاع الشعبي، مجرد جندي بها، وشقيقه عبدالرحيم لم يكن له صفة عسكرية وكان له تجارته الخاصة به، ولكن الاستخبارات لعبت دور في أن يتولى حميدتي الإشراف على القوات التي تم تجنيدها في نيالا، وأضافوا له قرابة الـ 500 نمرة عسكرية في فترة وجيزة، ولكن بعد عاماً واحداً تمرد على الدولة وغادر إلى مناطق بمدينة "الضعين" وتحالف مع الحركات المسلحة، حيث كان هناك عبدالواحد محمد نور رئيس حركة جيش تحرير السودان، يحظى بدعم من المنظمات الأجنبية، وهنا قرر الجيش عبر وزير الدفاع آنذاك، الفريق عبدالرحيم محمد حسين، قصفهم بالطيران والقضاء عليهم، ولكن مراعاة للإنتماء القبلي التقيت بالرئيس السابق عمر البشير وتحدثت معه حول هذا القرار، ومنحي فرصة للحديث مع هؤلاء، للعودة إلى حضن الوطن، فأمر البشير وزير الدفاع بوقف القرار.

وتم تكوين لجنة شاركت بها ومعي "اللواء حسين عبدالله جبريل، الفريق الصافي النور، الدكتور عبد الحميد موسى كاشا، حسبو عبدالرحمن، سلوى بنيه، وعبدالله مسار" والتقينا الرئيٍس، ثم التقينا الراحل الناظر سعيد محمود موسى ناظر الرزيقات، ونجحت المهمة وحدثت التسوية مع الجيش وعادوا إلى نيالا مرة آخرى، وأطلق على قواتهم اسما جديدا كان "الوعد الصادق".

واستمر الوضع على هذا الحال، نحن في شمال دارفور، وحميدتي ومن معه في جنوب دارفور، ثم بدأت الأجهزة الأمنية في تفكيك تلك القوة إلى ثلاثة أجزاء رئيسية ثم إلى أفواج، حيث كان في مدينة الجنينة "إدريس حسن" المتحالف مع الدعم السريع حالياً، ونحن في شمال دارفور، وفي الجنوب حمديتي وقواته، وكانت تابعة للاستخبارات في القوات البرية وذلك عام 2007.

مع مرور الأيام وتفكيك القوات، بدأ الجيش في سحب البساط مني أنا تدريجيا، وجاءوا بي إلى الخرطوم وتم تعييني مستشار في الحكم الاتحادي.

الشيخ موسى هلال خلال حديثه للشروق

• ولكن هل لم يكن هناك مساراً مختلفاً لإحتواء تمرد القبائل الأفريقية بدلاً من تلك المواجهات؟

- فكرتهم ومشروعهم كان غايب عنا، ولم يتم إشراكنا فيه، ولم نكن نعرف حتى ما هي هويته! ولكن تلك التفاصيل عرفناها مؤخراً، وعندما اندلع التمرد تم الإعتداء علينا كقبائل عربية قبل الدولة، وعندما قررنا طرح تجنيد الشباب كانت فرصة لنا للدفاع عن أنفسنا أولاً قبل أن ندافع عن الجيش أول الدولة.

وأول حادث قاموا به هو اعتقال 10 أشخاص من أولادنا قادمين من ليبيا، وتوالى الاستهداف لأبناء القبائل العربية إما بالسجن أو بالتصفية الجسدية، وكل تلك الأحداث وضعتنا في أمر واقع للدفاع عن أنفسنا، كما كنا سنداً للجيش، حيث كان يرغبون في استنفار شعبي للشباب، ولكني أصريت أن يكون تجنيدا رسميا بإدارة عسكرية للمعارك، وتسليح ونمر عسكرية وملابس ورواتب وغيره للقوات، وحتى إذا أصيب شخصا في معركة يتم تعويضه، ومن ثم أصبح لنا تمثيل عسكري بعدد من الضباط على مستويات مختلفة.

خلال الصدمة الأولى للأحداث في دارفور، وتصاعد الحديث عن "الجنجويد" جميع وسائل الإعلام على مستوى العالم التقت بي باعتباري زعيما للجنجويد، وهذه اللقاءات أزعجت الجيش وتم تفسيرها بصورة آخرى، وعلاقتي كانت بالرئيس البشير قوية للغاية، وصلت لدرجة أن الأجهزة بما فيهم صلاح قوش رئيس جهاز الأمن الأسبق إذا كان لديه طلبا من الرئيس، كنت أقدم الدعم لهم، ومن ثم هذه العلاقة القوية مع البشير أيضاً أثارت الغيرة لدى بعض الجهات فسعوا لتفكيك علاقتي معه، وضللوا البشير وزرعوا فيه الشكوك ضدي، حتى قام باستدعائي وسألني "أنت طموحك ايه؟"، وأجابته بأن طموحي استقرار النظام والدولة.

• إلى مدى وصلت شكوك البشير في طموحك؟

- خلال أحد اللقاءات مع البشير في ذروة توتر العلاقة معه، قال: "شيخ موسى عايز الكرسي ده" مشيراً إلى كرسي الرئاسة.

وفي هذه الفترة لم يكن لحميدتي آي دوراً "كان أطرش في الزفة"، لكن ما بين عامي 2014 لـ 2016 حاولوا أن يصنعوا منه شخصية مقربة للبشير، ويسحبوا البساط من تحت أقدامي.

• ولماذا "حميدتي" تحديداً؟!

- لعدم معرفتهم الجيدة به وبتفاصيل قدومه إلى السودان، فلم يتم اخضاع هذا الاختيار للدراسة.

الفريق عوض بن عوف وزير الدفاع الأسبق ومن معه، حاولوا ابعادي عن البشير وتوطيد علاقة حميدتي به، ودعم ذلك المخطط "الفريق الصافي النور، الدكتور عبد الحميد موسى كاشا، وحسبو عبدالرحمن".

• كيف حاولت مواجهة هذا الأمر؟

- خلال عام 2013، اندلعت أزمة في جبل عامر بدارفور مصطنعه بواسطة الحكومة وعلى رأسهم والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر، حيث كان هناك عدد من المعدنيين بجبل عامر وذهب إليهم الوالي كبر ووزير المعادن، آنذاك، كمال عبداللطيف ورجل الأعمال صديق ودعه، وحاولوا الإيحاء لقبيلة بني حسين التي يقع جبل عامر في الحاكورة الخاصة بهم، بأن يطردوا المعدنيين وتأتي شركات على صلة بالوزارة وصديق ودعه لاستلام الجبل، وهذا أثار فتنة بين قبيلة البني حسين وقبائل آخرى في المنجم، وخلالها كنت مستشارا بوزارة الحكم الاتحادي وذهبت إلى البشير وأكدت له أن تلك الفتنة أثرت على أهلنا بدارفور ومن الضروري أن أغادر إلى هناك لمعالجة الأمر، وقبل سفري أطلقت تصريحات نارية ضد الوالي "كبر" بأنه هو صانع تلك الفتن، وقبلها أثار فتن قبلية آخرى بين "الزايدية والبرتي"، وبين "الزغاوة والميم"، وأن بقاءه في منصب الوالي لسنوات طويلة أمر غير طبيعي، فقد كان يطلق عليه البشير سلطان الولاة! هذا بجانب أنه سرق أموال الأهالي في "سوق المواسير" وهدم اقتصاد المنطقة، بخطة مرتبطة بالحزب الحاكم والقيادي به الدكتور نافع علي نافع، ثم ذهبت إلى دارفور وقمت بحل الخلاف بين القبائل بشأن جبل عامر، ورفضت العودة إلى الخرطوم رغم إرسال البشير لعدة وفود لي للعودة إلا بعد إقالة الوالي كبر من منصبه.

بعد تطور الأمور، سعى البشير إلى لقائي عبر وساطة من الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي، للمشاركة في أحد المؤتمرات المنعقدة في مدينة أم جرس وتم اللقاء مع البشير، وناقشت معه كل هذه الأمور وكنت مُصر على عزل الوالي، وطالبته بالموافقة على تسجيل مجلس الصحوة الثوري كحزب سياسي، وتنفيذ وعده القديم لي بتأسيس وزارة للسلام المعنية بإتمام المصالحات القبلية والاجتماعية وتعييني بها كوزير، وتم الاتفاق على تلك المحاور وتعهد البشير بتنفيذها، كما تعهد ديبي بتنفيذها باعتباره ضامن لذلك.

وبالفعل عندما عاد البشير قام بحل الحكومة وأقال الوالي، وأرسل لي وزير الخارجية ونائب رئيس الحزب الحاكم، آنذاك، إبراهيم الغندور، جائني بمدينة الجنينة، وأبلغني بأن الرئيس نفذ وعده بإقالة الوالي، والمحورين الآخرين قيد التنفيذ، ويطلب منك العودة إلى الخرطوم، وأرسلوا لي طائرة عدت بها للعاصمة.

خلال مشاورات تشكيل الحكومة، بعض السياسين أبرزهم "حسبو عبدالرحمن، ونافع علي نافع" قالوا للبشير أن ما يفعله الشيخ موسى "لي لذراع الدولة" وللأسف البشير كان "سميع" حيث كان سريع التأثر بالوشايات والوقيعة بين المحيطين به، فتنصل من وعوده، وجاء بالأول نائباً له، واكتفى بمحاولة ترضيتي في استشارتي بشأن تعيين والي شمال دارفور واختارت "عبدالواحد يوسف" ونائبه "آدم محمد حامد".

خلال تلك الفترة التقيت بالرئيس ثلاث مرات، مرة بحضور مدير جهاز الأمن محمد عطا، والثانية بحضور وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين، والثالثة والأخيرة كان بحضور أحمد عمر رئيس البرلمان، وأكدت له أني غير طالب للسلطة، وحذرته من حسبو وحميدتي، وقلت له "أنت سلمت لهم ملف أمني مهم، ومنحتهم فرص كبيرة أبرزها ملف الهجرة غير الشرعية وأصبحوا مسؤولين عن أموال الصناديق الأوروبية، والذهب المهرب، وأموال المجندين المشاركين في عاصفة الحزم التي يستولون على 50 % منها، والبقية يتم صرفها لهم بالعملة المحلية رغم أنها تحول إليهم بالدولار الأمريكي، وكل هذه الملفات مستقبلاً سيكون بها حسابات آخرى، هذا بالإضافة إلى أن معلوماتي بناءً على اجتماع مع حميدتي وشقيقه في منزلهم بمنطقة جبرة، عرضوا علي عمل شراكات في شركات الذهب مقابل نسبة 30 % من حصة جبل عامر ومناطق تعدين آخرى، بشرط أن أنخرط معهم في مشروعهم نحو الطموح في السلطة، وأضافت للبشير أن مشروعهم به خطورة عليك وعلى النظام والدولة، فقال لي "أنت بتغير من هؤلاء الشباب"، فأجابته بأنه لا يعرفهم معرفة حقيقية، وهؤلاء سيدخلوا البلد في أزمات، وأنا كزعيم عشيرة سأعود إلى بلدي وأعيش عزيز بثروتي، وغادرت إلى مصر في زيارة لفحوصات طبية.

• وماذا عن عرض حميدتي وشقيقه لك؟

- خلال جلستي معهم في منزلهم، سألتهم هل تريدون حكم السودان؟ أجابوا "نعم"، وأكدوا أن لديهم من يدعمهم في ذلك، فطلبت مهلة أسبوعين للرد عليهم، ثم أوفدوا لي وسطاء من مجلس الصحوة لاقناعي، ولكن رفضت عرضهم والتوقيع على اتفاقهم لعدم اقتناعي بالفكرة.

• بشأن الحزب.. ولماذ كان هناك رفض بشأن تسجيله رسميا؟

- نظام الإنقاذ في طبيعة عملهم السياسي، أي شخص يشعروا بأنه رجل قوي، يعملوا على ابعاده من المشهد، برغم أني كنت جزء منهم والعمل الذي قمت به عمل كبير وقد جئت عضوا في البرلمان مرتين باسم المؤتمر الوطني، وعندما تخليت عن البرلمان جئت بأحد أبناء أشقائي بدلاً عني، وكل ذلك لم يتم مراعاته من جانبهم.

• برأيك هل كان هناك دعم إقليمي أو دولي لمشروع حميدتي نحو السلطة؟

- نعم.. مشروع حميدتي وشقيقه بأن يكون هناك انتفاضة ضد النظام والإستيلاء على السلطة، تم طرحه لي من الإدارة الأمريكية في عهد جورج بوش الابن، وأرسلوا لي مستشاره، حيث التقينا في مدينة نيالا، وعرض علي حقائب مليئة بالأموال، مقابل دعمي لهذا المخطط ومعي عشيرتي وأبنائي من دارفور، والتقى أيضاً علي عثمان محمد طه النائب الأول الأسبق للبشير.

• في أي مرحلة بدأ نفوذ حميدتي يتمدد في الدولة؟

- المخاوف من نفوذ حميدتي بدأ منذ عام 2014، لاسيما بعد أن أصدر البشير قرار بدمج قوات حرس الحدود التابعة لي لحميدتي، ومن هنا بدأ يتمدد نفوذه داخل الدولة، ويشعر بأن لديه نفوذ كبير.

والمؤسف أن من كانوا يحيطوا بالبشير هم "حسبو عبدالرحمن، وحميدتي" وكانا الطرفان رغبة وطموح وكلا منهما كان يريد استخدام الآخر في الوصول إلى هدفه نحو السلطة بعد إزاحة البشير، ومن ناحية آخرى كان الفريق عوض بن عوض يرغب في أن يكون خليفة الرئيس، ونجح في محاولاته حتى وصل لمنصب النائب الأول ووزير الدفاع.

والفترة التي اتهم فيها صلاح قوش بالانقلاب، تم اتهامي أنا وبن عوف بالمشاركة فيه، رغم عدم علمي بذلك لكن وجودي في الإمارات التي سافرتها كسياحة بدعوة من ابن شقيقي، أكد عليا تلك الشكوك، ولكني عدت للسودان وذهبنا أنا وبن عوف للرئيس، وحيدنا أنفسنا عن ذلك الاتهام، وأدى الأخير القسم على أنه بعيداً من تلك المحاولة الإنقلابية.

• ما هي المرحلة المفصلية التي اصطدمت فيها مع الدولة؟

- حميدتي والمتحالفين معه عملوا على زرع الفتن بيني وبين البشير والدولة، وتم استهداف جميع الزعامات القديمة والإدارات الأهلية في دارفور، على أساس أن هؤلاء يمثلون دولة 56، وهم يمثلون السودان الجديد، وقرروا أن يكونوا هم الواجهة الجديدة عبر آل دقلو، بحيث يكون حسبو عبدالرحمن زعيمها السياسي، وحميدتي زعيمها العسكري، وبهذا النموذج المصغر للسيطرة على إقليم دارفور يمتد للدولة بأكملها مستقبلاً، ومن هنا أطلقوا الشائعات بأنني أمتلك ترسانة سلاح مع قواعد شعبية كبيرة، ولابد من القضاء على ذلك، فأصدرت الدولة مبادرة نزع السلاح، والقصد من تلك المبادرة هو محاصرتي ليتم قبضي أو تصفيتي جسدياً، وقلت للبشير "خلال عاماً واحدا.. هؤلاء سيطعنوك من الخلف"، ثم رفضت المبادرة، وكذلك رفضت مبادرة دمج قوات حرس الحدود في الدعم السريع، فكانت اللحظة الفارقة، لتأتي عشرات السيارات والدبابات من الدعم السريع والجيش لحصاري في منطقة "مستريحة" حيث كانت والدتي على فراش الموت، وتم القبض علي أنا وأبنائي، وتم نقلي أنا وأبنائي بطائرة إلى الخرطوم، وتم اعتقالنا في سجون القيادة العامة، منذ عام 2017 وحتى عام 2021.

• ولماذا رفضت مبادرة نزع السلاح؟

- لأنني كنت على يقين بأن باطن الأمر والقرار، ستكون تبعاته نهايتي شخصياً، وتبعاته على الدولة هو التغيير بواسطة حميدتي وحلفاءه.

• ألم تخشى من الاعتقال أو المواجهة؟

- في كل الأحوال.. كان الأمر إما لك أو عليك.

• ماذا عن الاتهامات التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية إلى الجنجويد بارتكاب جرائم في دارفور؟ وهل ترى اليوم أن تأسيس هذه المجموعات كان خطأً سياسياً تندم عليه؟

- كما ذكرت أنه عندما اندلع التمرد في دارفور، الحركات المسلحة استهدفت القبائل العربية قبل استهدفها للدولة، وكنا مضطرين أن نخلق قوة ندافع بها عن أنفسنا، ولست نادماً على ذلك.

أما بشأن المحكمة الجنائية الدولية، لم أكن ضمن المطلوبين، بل تم حظري من السفر فقط، والمحكمة أرسلت وفدا إلى الخرطوم والتقوا بي أنا وأحمد هارون وزير الداخلية، آنذاك، وكنت من ضمن المرشحين لقائمة الاتهام، ولكن بعد لقاءهم بي الذي عكست فيه الصورة كاملة، حذفوني من القائمة، ثم بعد ذلك، أرسلوا لي ممثلين عن المحكمة طالبوني بأن أكون "شاهد ملك" ضد المتهمين في القضية من البشير ورموزه، مقابل 300 مليون دولار، ولكني رفضت هذا العرض، وأكدت لهم بأنني زعيم عشيرة ولي مكانتي ومهما امتلكت من معلومات لا يمكن أن أشهد بها ضد أي سوداني بغض النظر عن المناصب.

ولذلك لست نادماً على أي شىء نهائي، لأن كل حركتي والأوضاع التي وجدت نفسي فيها على حق وليست على باطل.