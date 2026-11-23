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قالت رئاسة الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الاثنين، إن الهجمات التي استهدفت مدينة بنغازي شرقي البلاد "جريمة اقتصادية مكتملة الأركان".

جاء ذلك وفق بيان لرئاسة الأركان، غداة هجمات بمسيرات بحرية شهدتها بنغازي، الأحد، واستهدفت سفنا في مينائها وقبالة سواحله، وفق وكالة الأناضول.

وقالت رئاسة الأركان: "موقفنا راسخ لا يتزحزح، ومسعانا لن يتوقف عن توحيد المؤسسة العسكرية وبناء قدراتها، وبناء قوات محترفة تمتلك الجاهزية الكاملة للذود عن البر والبحر والسماء، والتصدي لكل خطر يتربص ببلادنا ومقدراتها ".

وأدانت "الاعتداء الصارخ الذي استهدف ميناء بنغازي، وما رافقه من تعريض أمن المدينة وسلامة أهلها ومنشآتها الحيوية للخطر".

واعتبرت ذلك "جريمة تضاف إلى سجل انتهاك السيادة الوطنية، وتكشف هشاشة واقع يظل فيه قرار البلاد رهينة الانقسام وتضارب المصالح الضيقة".

كما أكدت أن "استهداف البنية التحتية وفي مقدمتها الميناء ومرافقه ليس مجرد اعتداء أمني عابر، بل جريمة اقتصادية مكتملة الأركان".

وتابعت رئاسة الأركان: "لن نرضى أن يصبح هذا الحال واقعا معتادا يستهلك صبر الليبيين".

والأحد، تعرضت سفينة روسية لهجوم بمسيرة بحرية داخل ميناء بنغازي، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، فيما تعرضت سفينة شحن تحمل علم مالطا لهجوم آخر قبالة سواحل البلاد، وجرى إجلاء طاقمها بسلام.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مسؤولية بلاده عن عملية بحرية قبالة سواحل ليبيا، قال إنها أسفرت عن إغراق الطراد الروسي "ميركوري"، باستخدام 7 مسيرات بحرية محلية الصنع.

وأثارت الهجمات إدانات من الحكومتين المتنافستين في ليبيا، اللتين أكدتا رفض استخدام أراضي البلاد ومياهها الإقليمية ساحة للصراعات الخارجية.

كما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الاثنين، إلى إجراء تحقيق مستقل في الهجمات، محذرة من تأجيج التوترات الداخلية أو جر البلاد إلى مواجهات إقليمية أو دولية أوسع.