قالت حركة حماس، إن ما وثّقته منظمتا أوكسفام ومرصد النزاعات والبيئة بشأن الجرائم البيئية التي ارتكبها جيش الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، يُعدّ دليلًا جديدًا على تعمّد الاحتلال تدمير مقومات الحياة كافة وتلويثها في القطاع، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف جعل البيئة غير صالحة للحياة ودفع شعبنا الفلسطيني إلى التهجير القسري من أرضه.

وأضافت في بيان، أن التقرير يقدّم إفادات بالغة الخطورة، ويكشف مؤشرات واضحة على اتساع نطاق التلوث البيئي في جميع أنحاء القطاع، نتيجة استخدام جيش الاحتلال أنواعًا مختلفة من القنابل والأسلحة التي أدت إلى تلوث الهواء والتربة والمياه بمواد سامة وخطرة، بما يهدد الصحة العامة ومقومات البقاء الإنساني.

وطالبت حماس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنية بالتحرك العاجل لإلزام حكومة بنيامين نتنياهو بالسماح للفرق الدولية المختصة والخبراء بالدخول إلى قطاع غزة، والوقوف على حجم الكارثة البيئية التي تسبب بها الاحتلال، وإجراء تقييم بيئي شامل يحدد حجم الأضرار وآثارها طويلة المدى.

وتابعت: "نؤكد ضرورة إدراج ما أورده التقرير من أدلة واستنتاجات ضمن ملفات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرفوعة ضد الكيان الصهيوني وقادته أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، والعمل على ضمان محاسبة المسؤولين عنها ومنع إفلاتهم من العقاب".

وسبق أن حذرت منظمتا «أوكسفام» و«مرصد الصراع والبيئة» من كارثة بيئية واسعة النطاق في قطاع غزة، بعدما أظهرت تحليلاتهما وجود مؤشرات على تلوث محتمل في أكثر من 99% من مساحة القطاع، نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية التي طالت نحو 78% من أراضيه، وخلفت مخاطر تهدد الهواء والمياه والتربة، وقد تمتد آثارها الصحية والبيئية لعقود.

ووفق تقرير مشترك، صدر اليوم الاثنين، بعنوان «جرائم الحرب البيئية: كيف حوّل الهجوم العسكري الاحتلالي غزة إلى أرض قاحلة سامة، بما يهدد بقاء الإنسان»، فإن القصف واستخدام الأسلحة المتفجرة والحارقة، والحرائق وتدمير المباني والبنية التحتية والأنظمة البيئية، أدت إلى انتشار مصادر تلوث متعددة في أنحاء القطاع.

وحدد التقرير هذه الملوثات المحتملة بالمعادن الثقيلة ومخلفات المتفجرات والأسبستوس المتسرب من المباني المدمرة والديوكسينات والملوثات البيولوجية، محذرًا من تعرض الفلسطينيين لها عبر الهواء والغذاء ومياه الشرب، فضلا عن ملامسة التربة والأنقاض الملوثة.

وأكدت المنظمتان أن انتشار مصادر التلوث في مختلف أنحاء القطاع، وتداخلها مع المناطق السكنية والزراعية وشبكات المياه والصرف الصحي، يجعل التعرض لمخاطرها أمرا يصعب تجنبه، ويهدد مقومات الحياة والصحة العامة، خصوصا لدى الأطفال والنساء الحوامل.

وبحسب التحليل المكاني الذي تضمنه التقرير، تتركز أعلى مستويات مخاطر التلوث المحتمل في مدينة غزة وخان يونس ورفح وجباليا، إضافة إلى المناطق المحاذية لطريق صلاح الدين، نتيجة تداخل آثار القصف والدمار الواسع ومصادر التلوث المختلفة.

وأوضح التقرير أن العمليات العسكرية أثرت على نحو 78% من مساحة القطاع، فيما رصد التحليل مؤشرات على وجود مصدر واحد على الأقل للتلوث المحتمل في أكثر من 99% من مساحته، بما يعكس اتساع نطاق المخاطر البيئية وتوزعها الجغرافي.