قال الدكتور محمد الشريف المستشار الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي، إن المجلس منفتح على جميع المبادرات التي من شأنها توحيد البلاد، مشيرًا إلى أنه أطلق العديد من المبادرات السابقة المتعلقة بتوحيد المؤسسات العسكرية والسياسية والتنفيذية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ المجلس الرئاسي لا يزال يقود المبادرات الرامية إلى توحيد المؤسسات، كما رعى العديد من الخطوات التي جرى اتخاذها خلال الفترات الماضية، مؤكداً أنه كان دائماً سباقاً في هذا المضمار.

وأوضح الشريف، تعليقاً على دعوة المجلس الأعلى للدولة إلى تشكيل لجنة مشتركة للتوافق على ترتيبات الانتقال السياسي، أنه لم يحدث أي تطور بشأن هذه المبادرة أو تشكيل اللجنة حتى الآن، مشيراً إلى أنه عندما يصل الأمر إلى المجلس الرئاسي سيكون له شأن في التعامل معه.

وأكد أن المجلس الرئاسي يسعى إلى وجود مؤسسات موحدة تحت قيادة مجلس رئاسي واحد يتولى قيادة المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن المجلس بذل جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية، وكان له دور في المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأضاف أن المجلس اتخذ كذلك العديد من الإجراءات والقرارات التي تستهدف تهيئة المجال أمام توحيد المؤسسات التنفيذية والاقتصادية والعسكرية.

وشدد الشريف على أن المجلس الرئاسي ماضٍ بكل جدية في هذا المسار، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد نقلة في جهود توحيد المؤسسات من خلال المجلس الرئاسي، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوات في تحقيق وحدة ليبيا واستقرارها.