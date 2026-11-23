شنت قناة النادي الأهلي هجومًا حادًا على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عقب الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسقط الأهلي على ملعب القاهرة الدولي أمام بيراميدز، الذي حقق إنجازًا تاريخيًا بعدما أصبح أول فريق يتمكن من الفوز على المارد الأحمر في 3 مباريات متتالية ببطولة الدوري، ليواصل تفوقه في المواجهات الأخيرة بين الفريقين.

وانتقد أسامة حسني، لاعب الأهلي السابق ومقدم الاستوديو التحليلي للمباراة عبر قناة النادي، المستوى الذي ظهر به الفريق، مؤكدًا أن الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة لم يستغل فترة التوقف التي امتدت إلى 23 يومًا بالشكل المطلوب من أجل تجهيز اللاعبين للمواجهة.

وقال حسني خلال الاستوديو التحليلي: «أداء سيئ من الأهلي، والمدير الفني لم يستغل فترة الـ23 يومًا من أجل التحضير لمباراة اليوم».

وأضاف: «الفريق ظهر دون شكل أو طعم أو روح، ولم نشاهد مباراة بهذا المستوى في تاريخ النادي الأهلي».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأخطاء طالت جميع عناصر الفريق، سواء الجهاز الفني أو اللاعبين، معتبرًا أن ما حدث خلال المباراة أمر غريب ولا يتناسب مع اسم النادي وتاريخه.

وعلى مستوى جدول الترتيب، منح الانتصار بيراميدز فرصة الانفراد بصدارة الدوري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة، ووسع الفارق مع الزمالك صاحب المركز الثاني.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن الزمالك، ليواصل الفريق ابتعاده عن الصدارة بعد تلقيه خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم.