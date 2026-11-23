قرر الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة، عقب الفوز على الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف بيراميدز تدريباته الجماعية بداية من يوم الأربعاء، استعدادًا لخوض مواجهة المغرب الفاسي، في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

ويسعى الجهاز الفني لبيراميدز لاستغلال فترة الإعداد القصيرة من أجل تجهيز اللاعبين للمواجهة القارية، ومواصلة النتائج الإيجابية، بعدما نجح الفريق في تحقيق انتصار مهم على الأهلي، عزز به صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، بالعلامة الكاملة من 9 مباريات.