قال المستشار محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، إن التفاصيل التي أوردها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في مذكراته الرئاسية بشأن إصرار مصر على رفض فتح معبر رفح أمام مخططات التهجير القسري لسكان قطاع غزة، تمثل شهادة دولية جديدة تنصف الدور المصري التاريخي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكشف حجم التحديات والضغوط الهائلة التي واجهتها القاهرة للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي.

وأشار صالح، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن اعتراف الإدارة الأمريكية السابقة بأن الموقف الحاسم للرئيس السيسي حال دون تنفيذ سيناريو التهجير، وأربك حسابات الأطراف الساعية لفرض أمر واقع جديد في الشرق الأوسط، يعكس قوة الإرادة السياسية المصرية ووضوح عقيدتها الوطنية التي تضع السيادة المصرية وحقوق الشعب الفلسطيني فوق أي اعتبارات أخرى.

وأكد القيادي بحزب حماة الوطن أن التاريخ سيسجل أن كلمة «لا» التي أطلقها الرئيس السيسي في وجه مخططات التهجير كانت بمثابة طوق النجاة الذي أنقذ القضية الفلسطينية من التصفية النهائية، وحافظ على تمسك الفلسطينيين بأرضهم رغم حجم الدمار والمعاناة، مشيرًا إلى أن صمود الموقف المصري أجبر المجتمع الدولي على إعادة حساباته والاعتراف باستحالة تجاوز الثوابت المصرية.

وأضاف المستشار محمد مجدي صالح أن هذا التوثيق الأمريكي يمثل صفعة لكل حملات التشكيك والتضليل الإعلامي التي استهدفت تشويه الجهود المصرية طوال الفترة الماضية، موضحًا أن الدولة المصرية تحركت بشرف ونزاهة في وقت تخلى فيه الكثيرون عن مسؤولياتهم، وظلت القاهرة صامدة في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واختتم صالح تصريحاته بالتشديد على أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية ومؤسساته الوطنية، فخورًا بما حققته الدبلوماسية المصرية من انتصار تاريخي في معركة الوعي والسيادة، ومؤكدًا أن مصر ستظل الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار في المنطقة العربية.



