أعرب ناصر ماهر، لاعب بيراميدز، عن سعادته بالفوز على الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال ناصر ماهر، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»، إن مواجهة الأهلي كانت مباراة كبيرة أمام فريق يمتلك تاريخًا عريقًا وقاعدة جماهيرية كبيرة، مشيرًا إلى أن لاعبي بيراميدز استعدوا جيدًا للمباراة ونجحوا في تنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

وأضاف: «ذاكرنا الأهلي جيدًا، ونفذنا تعليمات المدرب، وجميع اللاعبين بلا استثناء قدموا مباراة كبيرة».

وتحدث لاعب بيراميدز عن انضمامه إلى منتخب مصر، مؤكدًا سعادته باختيار علي ماهر له للعودة إلى صفوف المنتخب، قائلًا: «أنا محظوظ، وسعيد باختيار علي ماهر لي للعودة للمنتخب».

كما أشاد بالعمل مع الثنائي علي ماهر وموكوينا، المدير الفني لبيراميدز، موضحًا: «أنا محظوظ بالعمل مع علي ماهر في المنتخب وموكوينا في بيراميدز، فهما متشابهان».

وعن فرص بيراميدز في المنافسة على لقب الدوري المصري، شدد ناصر ماهر على أن الحديث عن حسم البطولة لا يزال مبكرًا، مؤكدًا احترام فريقه لجميع المنافسين.

واختتم تصريحاته قائلًا: «لا يزال الوقت مبكرًا جدًا للحديث عن اللقب، ومباراة اليوم لم تحسم أي شيء، لكنها منحتنا دفعة معنوية قوية أمام منافسنا المباشر، ونتطلع لتقديم الأفضل في المباريات المقبلة».