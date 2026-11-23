أعرب رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن سعادته بالفوز على الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، مشيدًا بالمستوى الذي قدمه لاعبوه طوال اللقاء.

وقال موكوينا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «اللاعبون أظهروا المستوى المطلوب منهم، وأشكر الفريق بالكامل، وأبارك للجهاز الفني والإدارة واللاعبين».

ورفض المدير الفني لبيراميدز اعتبار الأهلي فريقًا متراجعًا خلال المواجهة، مؤكدًا أن قوة فريقه كانت العامل الأبرز في النتيجة، حيث قال: «لا أظن أن الأهلي كان متراجعًا، لقد لعبنا أمام فريق قوي جدًا، وكنا نريد السيطرة على المباراة، ولا يجب النظر إلى الأهلي فقط، بل يجب التركيز أيضًا على المستوى القوي الذي قدمه بيراميدز».

وأضاف: «الأهلي حاول إجراء بعض التعديلات والدخول في المباراة، لكن لاعبينا منعوه بفضل مستواهم المميز والقوي».

وكشف موكوينا عن التحضيرات التي سبقت مواجهة الأهلي، موضحًا أن فترة التوقف الدولي ساعدت الجهاز الفني على دراسة المنافس بصورة جيدة، قائلًا: «كان لدينا 20 يومًا، وهي فترة كافية لتحليل ومشاهدة العديد من مباريات الأهلي، ووصلنا إلى متابعة مباراة الأهلي وبرشلونة، وكل دقيقة لعبها الأهلي خلال الموسم الحالي».

وتابع أن الجهاز الفني انتقل بعد ذلك إلى دراسة فريقه واختيار التشكيل المناسب وتحديد المهام المختلفة للاعبين، مشيرًا إلى أن زيكو أثبت خلال المباراة أنه لاعب دولي.

وعن أحداث الشوط الثاني، أوضح موكوينا أن هدف فريقه كان الحفاظ على السيطرة وتقديم أداء قوي، مؤكدًا أن بيراميدز لا يزال بعيدًا عن حسم لقب الدوري، وأن الفريق مطالب بالتحلي بالتواضع ومواصلة العمل.

وشدد المدير الفني على أن الانتصار أمام الأهلي لا يعني حسم المنافسة على البطولة، لكنه يمثل خطوة مهمة في مشوار الفريق، قائلًا: «الفوز في مثل هذه المباريات لا يحسم الدوري، ولكنه يمثل خطوة كبيرة جدًا في طريقنا».

كما تحدث موكوينا عن سر سلسلة انتصارات بيراميدز المتتالية، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بأسرار خاصة، وإنما بالعمل الجاد، وقال: «لا توجد أسرار في كرة القدم، فقط العمل الجاد والقوي، لدينا فريق كبير ومميز ونعمل بشكل كبير».

وأشاد المدرب بدور إدارة النادي والجهاز الفني السابق وأعضاء جهازه المعاون، مؤكدًا امتلاك بيراميدز منظومة عمل قوية ومميزة.

واختتم موكوينا تصريحاته بالتأكيد على فخره بتجربته مع النادي، قائلًا: «أنا فخور بهذه التجربة، وفخور بالتواجد مع هذا النادي واللاعبين والجهاز الفني».