قال الدكتور أحمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تتبنى رؤية جديدة للحماية الاجتماعية، قائمة على تأهيل المواطنين القادرين على العمل وتمكينهم اقتصاديًا، بالتوازي مع رعاية غير القادرين وصون كرامتهم.



وأضاف في تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع بقناة «الحياة»، مساء الإثنين: «كونه لا يستطيع العمل مش معنى ذلك إنه خرج من فكرتي النهاردة كوزارة تضامن.. مش هسيبه».



وأوضح أن الوزارة تتبنى مفهومًا جديدًا للحماية الاجتماعية، يتجاوز تقديم مساعدات مادية في أوقات الأزمات والصدمات إلى الاستثمار في المواطن وتأهيله وتدريبه بهدف تمكينه اقتصاديًا، قائلًا إن «المفهوم الجديد للحماية الاجتماعية هو نقل المواطن من الاتكالية على الدولة إلى الإعتمادية على ذاته».



وتابع: «النهاردة رؤية وزارة التضامن الاجتماعي في برامج الحماية الاجتماعية، ليس تقديم مساعدات والتوقف عند هذه المرحلة.. لا دا أنا النهاردة هعمل لك تأهيل ثم تمكين.. ما سيؤدي إلى أن المواطن سينتقل من يد تتلقى المساعدات إلى يد منتجة عاملة».



وذكر أن الحماية الاجتماعية لا تُقاس بحجم الإنفاق أو عدد المستفيدين، وإنما بأثرها في نقل المواطن من مرحلة الاحتياج إلى الأمان، مشيرًا إلى أن «الشعور بالأمان يؤدي إلى استقرار المجتمع».



ورأى عبدالرحمن، أن المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية «حماية 2026»، الذي نفذته وزارة التضامن بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، يُمثل حدثًا وعلامة في تاريخ الحكومة والوزارة، ومنظومة الحماية الاجتماعية.



واستكمل أن المنتدى عُقد بحضور مسئولين ووزراء من أوروبا، والبنك الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة، والبرازيل، والمكسيك، وغيرهم، مضيفًا أنه يمتد على مدار يومين وينتهي غدًا.



وذكر أن الوزارة قررت عقد المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية دوريًا مرة كل عامين، مع إمكانية عقده على أساس سنوي لاحقًا، مشيرًا إلى أنه يُسهم في إثراء مؤدي الخدمة في مصر من خلال تبادل الخبرات والممارسات بين المشاركين.



ونوه إلى أن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من الممارسات التي تنفذها الحكومات على أراضيها بمختلف الدول حول العالم، قائلًا: «النهاردة، عندما تجتمع كل هذه الدول لتبادل هذه الخبرات، دا بيعود على مؤدي الخدمة في مصر بتطوير في الأداء مما ينعكس على المواطنين بالحصول على خدمة جيدة جدا».



وانطلقت اليوم فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية «حماية 2026»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة نحو 400 مسئول وخبير وممثل للمنظمات الدولية وشركاء التنمية.



وأعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الجلسة الافتتاحية، تدشين تقرير الإطار الوطني للحماية الاجتماعية في مصر، مؤكدة أن الدولة أحدثت تحولًا في مفهوم الحماية الاجتماعية، لتصبح منظومة متكاملة تقوم على الحقوق وصون الكرامة، وتتجاوز تقديم الدعم والرعاية إلى التمكين الاقتصادي والإنتاج.