قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إن المحتوى المولد باستخدام الذكاء الاصطناعي أصبح يمثل 51.7% من المحتوى المنشور حديثا على شبكة الإنترنت منذ يناير 2025، مقابل 48.3% للمحتوى البشري.

يأتي ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها اليوم الاثنين، بالمجمع العلمي المصري، تحت عنوان «الجيد والسيئ والقبيح في الذكاء الاصطناعي».

وأوضح أن المحتوى البشري كان يستحوذ على النصيب الأكبر خلال السنوات السابقة، قبل أن تبدأ حصة المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي في الارتفاع تدريجيا، خاصة منذ عام 2023.