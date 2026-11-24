حذّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الاثنين، من الزج ببلاده في الحرب الروسية الأوكرانية والصراع في السودان، معتبرًا أن إقحامها في هذه المواجهات من جانب من وصفها بـ"أطراف عسكرية تتصرف خارج إطار القرار الوطني الموحد" يمثل "مغامرة خطيرة سيدفع الليبيون ثمنها".

جاء ذلك خلال لقائه السفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا ألبيريني، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، تطرق إلى الهجوم الذي استهدف سفينة حربية روسية في ميناء مدينة بنغازي شرقي البلاد، وسفينة شحن تحمل علم مالطا قبالة سواحلها، وفق الأناضول.

وحذّر الدبيبة من خطورة الزج بليبيا في صراعات دولية وإقليمية، وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية والصراع في السودان"، وأكد أن "إقحام البلاد في هذه المواجهات من قبل أطراف عسكرية تتصرف خارج إطار القرار الوطني الموحد يمثل مغامرة خطيرة سيدفع الليبيون ثمنها"، بحسب البيان.

وشدد على ضرورة "توحيد القرار العسكري وإنهاء التصرفات الأحادية التي تهدد سيادة ليبيا وأمنها واستقرارها".

وفيما يتعلق بهجوم بنغازي، قال المكتب الإعلامي إن الدبيبة أدان الهجوم الذي استهدف ميناء المدينة، وأكد أن "حماية أرواح الليبيين وأمنهم مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون".

وأضاف أن "استخدام الموانئ والمنشآت المدنية لأغراض عسكرية، خاصة في ظل ما أعلن بشأن وجود سفينة شحن عسكرية روسية في الميناء، يمثل تهديدًا خطيرًا لسلامة المواطنين وأمن البلاد".

والأحد، تعرضت سفينة روسية لهجوم بمسيرة بحرية داخل ميناء بنغازي، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، فيما تعرضت سفينة شحن تحمل علم مالطا لهجوم آخر قبالة سواحل البلاد، وجرى إجلاء طاقمها بسلام.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مسؤولية بلاده عن عملية بحرية قبالة سواحل ليبيا، قال إنها أسفرت عن إغراق الطراد الروسي "ميركوري"، باستخدام 7 مسيرات بحرية محلية الصنع.

في المقابل، قال السفير الروسي لدى ليبيا حيدر أغانين، إن موسكو ستدرس كيفية التعامل مع الهجمات، مؤكدًا أنها "لن تمر دون رد".

وأضاف أغانين، في تصريحات لقناة "آر تي" الروسية، أن كييف تحاول خلال الأيام الأخيرة فتح جبهات قتال بحرية بعيدة جغرافيًا عن نطاق الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى بحري البلطيق والمتوسط.

وأثارت الهجمات إدانات من الحكومتين المتنافستين في ليبيا، اللتين أكدتا رفض استخدام أراضي البلاد ومياهها الإقليمية ساحة للصراعات الخارجية.

كما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الاثنين، إلى إجراء تحقيق مستقل في الهجمات، محذرة من تأجيج التوترات الداخلية أو جر البلاد إلى مواجهات إقليمية أو دولية أوسع.

وفي سياق اللقاء، بحث الدبيبة والسفير الإيطالي سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع السياسية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز الشراكة الليبية الإيطالية بما يخدم المصالح المشتركة.