تحدث شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي وبيراميدز السابق، عن الأوضاع التي يمر بها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب خسارته الأخيرة أمام بيراميدز، مساء الإثنين، مؤكدًا أن الأزمة الحالية تتجاوز مجرد فقدان النقاط، وترتبط بالحالة الفنية والنفسية والأجواء المحيطة بالفريق.

وقال إكرامي، خلال تصريحاته عبر قناة «أون سبورت»، إن مشاعره تجاه النادي الأهلي مختلطة، بعدما قضى 25 عامًا داخل جدرانه، إلى جانب الفترة التي عاشها بقميص بيراميدز، مشيرًا إلى ضرورة التعامل مع الموقف بعقلانية بعيدًا عن الانتماءات والمشاعر، من أجل تحديد طبيعة المشكلة الحقيقية.

وأوضح حارس الأهلي السابق أن اتساع الفارق إلى 7 نقاط لا يمثل الأزمة الأكبر، بقدر ما يثير القلق الأداء الذي يقدمه الفريق داخل الملعب، مؤكدًا أن الأهلي لا يلعب بثقة، ويعاني حالة كبيرة من التوهان، وهو ما يستدعي البحث عن أسباب التراجع بدلًا من اختزال الأزمة في نتيجة مباراة.

وأضاف أن المشكلة ليست فنية فقط، بل تمتد إلى الأجواء المحيطة بالفريق، موضحًا أن قوة الأهلي الحقيقية تكمن في منظومته وليس مجرد روحه، وأن اللاعبين لا يصنعون المنظومة، وإنما النظام الناجح هو الذي يستخرج أفضل ما لديهم.

وتطرق إكرامي إلى مغادرة بعض الجماهير المدرجات قبل نهاية المباراة، معتبرًا أن هذا المشهد صعب للغاية وغير معتاد على جماهير الأهلي التي اعتادت مشاهدة فريقها يقاتل حتى الدقيقة الأخيرة، مشددًا على أن الجميع داخل النادي يتحمل مسؤولية الوصول إلى هذه الحالة.

وفي المقابل، أشاد بأداء بيراميدز، مؤكدًا أنه لعب بشخصية واضحة وكان يعرف جيدًا ما يريده من المباراة، بينما اعتاد الأهلي تحقيق الانتصارات من خلال منظومة متكاملة.

وبشأن مستقبل المدرب المغربي الحسين عموتة، أكد إكرامي أنه ليس ضد إقالته، لكنه يرى أن الإدارة هي الأكثر دراية بتفاصيل الموقف، محذرًا من أن رحيل المدرب لا يضمن بالضرورة عودة الفريق إلى الطريق الصحيح، خاصة مع وجود حاجز نفسي بين استمراره وتقبل الجماهير له.

واختتم تصريحاته برفض تحميل اللاعبين وحدهم مسؤولية الأزمة أو التعامل معهم باعتبارهم "كبش فداء"، مؤكدًا ضرورة اتخاذ قرارات هادئة ومدروسة، لأن القرار القوي ليس بالضرورة قرارًا صحيحًا، وأن المسؤولية مشتركة بين جميع عناصر المنظومة.