أعرب مصطفى فتحي، لاعب بيراميدز، عن سعادته بالفوز على الأهلي، مؤكدًا أن هدفه في شباك الفريق الأحمر جاء بتوفيق من الله، بعدما اعتاد التدرب كثيرًا على التسديد بهذه الطريقة، في ظل حرص الجهاز الفني على تطوير مهاراته.

وقال فتحي في تصريحات عبر قناة «أون سبورت»: «أشكر ربنا، هدفي في الأهلي حاجة من عند ربنا، وأنا أتدرب كثيرًا على التسديد بهذه الطريقة، والجهاز الفني يحاول دائمًا تنمية مهاراتي».

وأضاف أن بيراميدز يواصل المنافسة على لقب الدوري حتى اللحظات الأخيرة، كما حدث خلال الموسمين الماضيين، مشيرًا إلى أن المدير الفني موكوينا نجح في تكوين فريق متماسك، لا توجد فيه فوارق بين اللاعبين الأساسيين والبدلاء.

وعن حظوظ الفريق في المنافسة على اللقب، أوضح: «لسه بدري جدًا، فزنا على فريق كبير، والفارق 7 نقاط، ومن الممكن تعويضه في مباراتين»، مذكرًا بأن بيراميدز خسر لقب الدوري في الموسمين الماضيين بفارق نقطة واحدة فقط.

واختتم مصطفى فتحي تصريحاته بالتعبير عن أمنيته في الانضمام إلى منتخب مصر، مؤكدًا ثقته في اختيارات المدير الفني علي ماهر، قائلًا: «أتمنى الانضمام لمنتخب مصر، وأثق أن المدير الفني علي ماهر سيختارني إذا رأى أنني أستحق».