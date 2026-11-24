يطلق المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فعاليات برنامج «يوم مع الأسرة»، بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة، خلال الفترة من الثلاثاء 24 من نوفمبر حتى الخميس 26 من نوفمبر 2026، عقب صلاة الظهر، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وإشراف الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس.

ويأتي البرنامج في إطار حرص المجلس على تقديم تجربة متكاملة للأطفال وأسرهم، تمزج بين المعرفة والتربية والترفيه، وتفتح أمام الأطفال آفاقًا جديدة لاكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الإبداعية، من خلال باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية والتفاعلية، في رحاب أحد أبرز الصروح الدينية والثقافية بمصر.

ويتضمن البرنامج جولات تعريفية بمسجد مصر ودار القرآن الكريم، وندوات تربوية وثقافية تفاعلية للأطفال وأسرهم، إلى جانب أكثر من ست ورش فنية وإبداعية، بمشاركة فناني المركز القومي لثقافة الطفل، فضلًا عن عروض مسرحية وتربوية بالعرائس، ومسابقات ثقافية ودينية تتخللها جوائز وهدايا للأطفال، ومعرض للكتاب يُقام على هامش الفعاليات.

ويستهدف البرنامج تعزيز التواصل الأسري، وترسيخ القيم الإيجابية لدى الأطفال بأساليب تربوية جاذبة، تجمع بين التعلم والمشاركة والتجربة، وتمنحهم فرصة لقضاء أوقات ثرية وممتعة بصحبة أسرهم.