قال الدكتور عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة، إن الليبيين إخوة ولا مجال للحرب أو الفتنة بينهم، مشددا أن كل الخلافات السياسية في ظل وجود حكومة منتخبة وأخرى منتهية الولاية يجب أن تُحل عبر طاولة الحوار والدبلوماسية وإجراءات بناء الثقة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر «العاشرة» أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية يمثل مطلبا شعبيا وقانونيا لجميع الليبيين والقوى السياسية والمجتمع المدني، لتجديد الشرعية عبر صندوق الاقتراع لا عبر السلاح.

وأشار إلى أهمية دعم المبادرة الأمريكية التي طرحها مبعوث الرئيس الأمريكي مسعد بولس، والبناء عليها إلى جانب دعم اتفاق لجنة 4+4 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الموقع في طرابلس، معتبرا أن هذه المبادرة تمثل «طوق نجاة وأملا لليبيين» وتشكل المرحلة الانتقالية الأخيرة قبل الذهاب إلى الانتخابات.

وثمن الدور المحوري لمصر في هذا المسار، مؤكدا أن مصر ليست مجرد لاعب محلي بل لاعب إقليمي ودولي يمتلك القدرة على المساهمة والمساعدة في توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء حالة الانقسام من خلال دعم تلك المبادرة.

وبشأن استهداف ميناء بنغازي، أكد أن ليبيا دولة ذات سيادة وتمتلك جيشا قويا وفاعلا وتنتهج سياسة «صفر مشاكل»، وترفض تحويل أراضيها إلى ساحة لتصفية الحسابات الخارجية، مطالبا مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئولياته وإجراء تحقيق دولي شامل وشفاف، وضمان جبر الضرر والتعويض وتقديم الاعتذار، والأهم ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وشدد أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية يمثلون الضمانة لحفظ السلم والأمن الدوليين ومنع جر ليبيا إلى نزاعات خارجية، مشيرا إلى مخاطبة رئيس مجلس الأمن وأعضائه الدائمين وغير الدائمين لوضعهم في صورة الحادث، وتشكيل خلية أزمة لمتابعة الملف عن كثب.

ونددت الحكومة الليبية في طرابلس، الاثنين، بالعمليات العسكرية الأوكرانية التي استهدفت سفنا بحرية روسية قرب مدينة بنغازي بشرق البلاد، مؤكدة أن ليبيا لن تقبل الانجرار إلى الصراع الروسي الأوكراني.

وأعلن الرئيس الأوكراني، الاثنين، مسئولية بلاده عن إغراق السفينة الحربية الروسية «ميركوري» أمام السواحل الليبية، وقال عبر منصة «إكس»: «قبالة سواحل ليبيا، استخدم مقاتلونا 7 زوارق مُسيرة أوكرانية، ورغم كل جهود العدو لإحباط الهجوم، فقد أغرقنا الكورفيت الروسي ميركوري، وهو مِن أحدث سفنهم، ودخل الخدمة في عام 2023، كما دُمّرت مروحية قتالية من طراز (كا-27)، وكان هدفنا الثاني سفينة الشحن الجاف الروسية (أنغرا)، التي استخدمها العدو لنقل الأسلحة».