قالت غيد الهسي مسئولة الإعلام بمنظمة أوكسفام الدولية في قطاع غزة، إنّ استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع والاستخدام المكثف للأسلحة المتفجرة أديا إلى اضطرار أعداد هائلة من الفلسطينيين إلى اللجوء لمراكز إيواء مكتظة وغير مؤهلة، لا تتوافر فيها الخدمات الأساسية اللازمة للحياة.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ سكان هذه المراكز لا يستطيعون الوصول إلى خدمات المياه المنزلية الآمنة أو مياه الشرب الآمنة، كما يواجهون صعوبة في الحصول على خدمات الصرف الصحي والإصحاح البيئي، والتخلص من النفايات الصلبة، إلى جانب خدمات الرعاية الصحية والرعاية الصحية الأولية.

وأوضحت أنّ هذه الظروف القاسية تأتي نتيجة استمرار حرب الإبادة في غزة، مشيرة إلى أنّ نحو 85% من شبكات المياه تعرضت لأضرار جسيمة وكبيرة، الأمر الذي زاد صعوبة حصول السكان، ولا سيما المقيمين في مراكز الإيواء ومخيمات النزوح، على الخدمات الأساسية.

وأكدت أنّ هذه الأوضاع أدت إلى تفشي الأمراض وانتشار الحشرات والقوارض، فضلاً عن الأمراض الجلدية وأمراض الجهاز التنفسي، مؤكدة أنّ سكان غزة يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة.

ولفتت إلى أنّ القمامة ومياه الصرف الصحي والأنقاض تحاصر السكان في شوارع القطاع، إذ يجد الفلسطينيون هذه المخلفات في كل مكان يتوجهون إليه، وهو ما يشكل خطورة بالغة على حياتهم وصحتهم.

