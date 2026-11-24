قالت الفنانة مريم الخشت إنها لا تؤمن بالانتقام، وترى أن استرداد الحقوق ليس دور الإنسان، وإنما عليه تقبل ما يمر به والثقة في أن الله سيعيد إليه حقه، وذلك تعليقًا على فكرة الانتقام في مسلسل «طالع نازل».

وأضافت «الخشت» عبر برنامج «الصورة مع لميس الحديدي» على قناة النهار، اليوم الاثنين، خلال حديثها عن العمل، أنها لا تؤيد الانتقام حتى لو كان صغيرًا، قائلة: "الانتقام ده مش دوري، دوري إني أتقبل الشيء اللي ربنا وضعه لي في طبقي، وهو هياخد لي حقي".

وتابعت أنها لا تنتقم في العموم، لأنها توصلت إلى فلسفة تستند إلى الإيمان والرضا بما كتبه الله، قائلة: "لو بدأت أفكر إني أنا اللي مضطرة أعمل كده، ده فيه شيء من قلة الإيمان، كأني مش واثقة إن ربنا هياخد لي حقي أو كأني مش قادرة أستنى"، مستشهدة بقول الله تعالى: «قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا»، و«لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها».

وفي سياق آخر، كشفت عن تعرضها للتنمر خلال مرحلة الإعدادية، ووصفتها بأنها من أبشع سنوات حياتها، قائلة إنها انتقلت من المدرسة، وكانت في الصف الثالث الإعدادي تجلس بمفردها على المقعد الدراسي، رغم وجود أصدقاء لها، لكنها لم تستطع تحديد سبب تطور الأمور إلى هذه المرحلة.

وأشارت إلى أن تجاربها في تلك الفترة جعلتها ترفض لفترة طويلة فكرة التمثيل، فبالرغم من حبها للمسرح ومشاركتها في أعماله، كانت ترفض اقتراحات التمثيل في الدراما والسينما.

واستكملت أن دخولها عالم التمثيل جاء بعد مكالمة من إنجي القاسم، كاتبة مسلسل «طالع نازل»، التي عرضت عليها وقتها مشروعًا فنيًا دون أن تكشف عن اسمه، لكنها لم تتواصل معها مجددًا، ولم تتابع «الخشت» الأمر، حتى فوجئت لاحقًا بعرض المسلسل، وشعرت حينها بأنها كانت قد تكون جزءًا منه لو تابعت التواصل.

وعن أعمالها المقبلة، كشفت عن مشاركتها في مسلسل «الظل»، المقرر عرضه في رمضان، مع الفنان يوسف الشريف، ومن إخراج أحمد نادر جلال وتأليف عمرو سمير عاطف، معربة عن حماسها للتجربة، خاصة أنها تتناول جريمة وتقدم موضوعًا مختلفًا عن أعمالها السابقة، مشيرة إلى تعاونها من قبل مع المؤلف في مسلسل «الشرنقة».

وتحدثت عن تجربتها في الدوبلاج، مشيرة إلى أن شخصية الأميرة «شفق» في فيلم «الجميلة النائمة» هي الأقرب إلى قلبها، قائلة إنها أحبت الشخصية منذ طفولتها، خاصة أن والدتها تولت ترجمة الفيلم، رغم أنهما لم تعملا معًا في مشروع دوبلاج واحد من قبل.