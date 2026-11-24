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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، بقيادة التونسي نبيل الكوكي، قائمة اللاعبين المختارين لخوض مباراة بترول أسيوط، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الثلاثاء، على استاد السويس الجديد.

وضمت القائمة 24 لاعبًا، جاءوا على النحو التالي:

حراسة المرمى.. عصام ثروت، محمد شحاتة، محمد سيحا.

خط الدفاع.. كريم العراقي، باهر المحمدي، خالد صبحي، مصطفى العش، محمد هاشم، محمد شكري، حسن علي.

خط الوسط.. محمد مخلوف، عميد صوافطة، مصطفى أبو الخير، ياسين الملاح، يوسف الجوهرى، أحمد القرموطي، خير الدين طوال، عبد الله الزياني، عبد الرحيم دغموم.

خط الهجوم.. أحمد شرف، صلاح محسن، محمد الشامي، منذر طمين، علي سليمان.